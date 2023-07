A United ott rúgott bele Guardiolába, ahol a legjobban fáj

Megannyi más csapathoz hasonlóan a Manchester United éppen külföldön túrázik, a Vörös Ördögök az Egyesült Államokban vívnak edzőmeccseket. Legutóbb, szombaton a Premier League-ben ezüstérmes Arsenal volt az ellenfelük, amelyet 2-0-ra legyőztek. Ám az öltözőben nemcsak emiatt volt ok az örömre, hanem azért is, mert a csapatnál az Oscar-díjas színésznő, Julia Roberts is tiszteletét tette. Természetesen nem maradhattak el a közös fényképek sem, a futballisták és Erik ten Hag vezetőedző lelkesen pózoltak a hírességgel, majd a fotók a közösségi oldalakra is felkerültek, így alighanem látta őket Pep Guardiola is.

Alighanem most Guardiola irigyli Erik ten Hagot Fotó: facebook.com/manchesterunited

Ha tényleg így van, a rivális Manchester City menedzsere vélhetően nem díjazta, hogy Julia Roberts ismét a United futballistáival és edzőjével pózolt. A katalán szakember egy korábbi interjújában elárulta, három embert bálványoz, az egyikük az amerikai színésznő.

– Ha zsinórban háromszor megnyerem a Bajnokok Ligáját, akkor is csődöt mondok. Három bálványom van: Michael Jordan, Tiger Woods és Julia Roberts. Utóbbi néhány éve Manchesterbe látogatott – nem a kilencvenes években, amikor a United Sir Alex Ferguson vezetésével sorra nyerte a trófeákat, hanem már akkor jött ide, amikor jobbak voltunk a Unitednél. Mégis úgy döntött, hogy az Old Traffordra megy ki, hozzánk nem jött el. Szóval még ha meg is nyerem a Bajnokok Ligáját, az nem fogja elfeledtetni velem a csalódottságot, amit amiatt éreztem, hogy Julia Roberts eljött Manchesterbe, és minket nem nézett meg – mondta akkoriban.

Guardiolát azóta talán némileg vigasztalta, hogy Roberts az Instagramon gratulált neki a Bajnokok Ligája megnyeréséhez. Most viszont újra csalódott lehet a fényképek miatt. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a City éppen Japánban vendégszerepel, tehát Robertsre kicsit hosszabb út várt volna, ha a világoskékekkel, illetve Guardiolával akar találkozni.

Borítókép: Pep Guardiola a Bajnokok Ligája idei döntőjén (Fotó: MTI/EPA/Sedat Suna)