Guardiola: Még ha megnyerem a BL-t, akkor is csődtömeg leszek itt

A napokban Pep Guardiola azzal került a figyelem középpontjába, hogy a Manchester City keddi mérkőzésén 63 percnyi játék után lecserélte Erling Haalandot. Alapvetően ebben nem is lenne semmi furcsa, hiszen az angolok már hat góllal vezettek (végül 7-0-ra ütötték ki az RB Leipziget), a norvég óriás pedig ebből ötöt vállalt magára, így kijárt volna neki a pihenés. Igen ám, csakhogy a fiatal játékost frusztrálta, hogy idejekorán le kell vonulnia a pályáról, miközben a maradék fél órában további gólokat szerezhetett volna, és ezzel ő lehetett volna az első a Bajnokok Ligája történetében, aki egy meccsen hatszor is eredményes. Öt góljával Haaland osztozik a rekordon, mert erre a teljesítményre korábban Luis Adriano és Lionel Messi is képes volt.

A BL kieséses szakaszában csak Messinek volt eddig öt gólja egy találkozón, így a keddi mérkőzést követően sokan azzal magyarázták Haaland lecserélését, hogy Guardiola nem szerette volna, ha a Manchester City csatára megdöntené kedvenc játékosa, azaz Messi csúcsát.

Magát a sikeredzőt is megkérdezték a történtekről. Guardiola maga is elismerte, hogy Haalandot zavarta, hogy lecserélték, majd viccelődve próbálta elhessegetni a kérdést:

– Gondolkozzanak el rajta, hogy milyen unalmas lenne az élete, ha már huszonkét évesen megdönti ezt a rekordot. Így legalább motivált marad a pályafutása további részében is.