Guardiola annak az elismerését is kivívta, akiét a leginkább szomjazta

Pep Guardiola még márciusban egy sajtótájékoztatón beszélt nagy szívfájdalmáról, és kijelentette, még ha háromszor is Bajnokok Ligája-győzelemre vezeti a Manchester Cityt, akkor is csődtömegnek fogja tartani magát. Ennek oka nem a futballban keresendő, a katalán szakembernek az bökte a csőrét, hogy egyik bálványa, Julia Roberts néhány évvel ezelőtt Manchesterben járt, de a City stadionja helyett csak az Old Traffordra, a városi rivális United szentélyébe látogatott ki. Guardiola ezt nem tudta mire vélni, mivel akkoriban a világoskékek nagyobb sikereket értek el a Vörös Ördögöknél.

Guardiola BL-győzelemre vezette a Manchester Cityt. Fotó: AFP/Nurphoto/Jose Breton

Nos, azóta Guardiola szívfájdalma némiképp csökkenhetett. Egyrészt szombaton összejött a régóta várt BL-győzelem (a City 1-0-ra múlta felül az Internazionalét a döntőben), másrészt pedig a siker – és valószínűleg Guardiola korábbi nyilatkozata – az Oscar-díjas színésznő figyelmét is felkeltette, aki az Instagram-oldalán üzent a Manchester City trénerének.

– Gratulálok @pepteam, hogy Bajnokok Ligája-győzelemre vezetted a csapatodat – szólt Julia Roberts gratulációja.

Ez tökéletes idény tökéletes befejezése Guardiola számára, és talán így már kevésbé érzi csődtömegnek magát, hogy Julia Roberts elismerését is sikerült kivívnia. A színésznő legközelebb talán már az Etihad Stadiumra is kíváncsi lesz.

Borítókép: Pep Guardiola a Bajnokok Ligája-serleggel (Fotó: AFP/Nurphoto/Flaviu Buboi)