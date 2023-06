A BL-győztes Guardiola káromkodott, a FIFA-t és az UEFA-t kritizálta

Rodri góljával dőlt el a BL-döntő a Manchester City javára az Inter ellen, de még a meccs emberének megválasztott spanyol középpályás is azt mondta, hogy pocsékul játszottak. Pep Guardiola is erős szavakat használt a meccs utáni értékelésében, amelyben még káromkodott is egyet.

Pep Guardiola a szünetben türelemre intette a Manchester City játékosait a BL-döntőben. Fotó: Sedat Suna

– Fáradt vagyok, nyugodt és természetesen elégedett. Ezt a rohadt (kissé finomítottunk, ő az angol fucking szót használta – a szerk.) trófeát olyan nagyon nehéz megszerezni – tört elő Guardiolából, akit a Daily Mail idézett. Legutóbb 2011-ben volt BL-győztes még a Barcelonával, tehát tizenkét évet várt az újabb sikerre, mialatt ő járt a legtöbbször közel hozzá, edzőként ő jutott el a legtöbbször a legjobb négyig a csapataival.

– Az Inter nagyon jó. Azt mondtam a félidőben, hogy türelmesnek kell lennünk, és szerencsére lesz szükségünk. Ha Ederson nincs, kiegyenlíthettek volna. Nem mutattuk a legjobb arcunkat. A világbajnokásg után fejlődtünk, és a csúcson voltunk, de ez most nem a legjobb teljesítményünk volt – ismerte el Guardiola, aki immáron háromszoros BL-győztes edző.

A Manchester City főnöke kicsit beolvasott a nemzetközi (FIFA) és az európai futballszövetségnek (UEFA) is a sűrű versenynaptár miatt, hiszen a futballisták az ünneplés után máris mennek a válogatottakhoz.

– Nincs energiám most a következő idényre gondolni, ez lehetetlen – kezdte Guardiola. –Szünetre van szükségünk, túl hosszú volt az idény. A játékosainkra most válogatott meccsek várnak. UEFA és FIFA, gondolkodjatok el ezen! A Premier League is csak most ért véget, ez túl sok a játékosoknak. A következő idényt a nulláról kell kezdenünk.

A történelmi tettről, a triplzásról, a Premier League, az FA-kupa és a BL egy idényen belüli megnyeréséről Guardiola csak ennyit mondott: – A BL-lel együtt a triplázás iszonyataosan nehéz. Azt gondolom, valahol meg volt írva a csillagokban, hogy ebben a szezonban megcsináljuk.

Ugye a sámánok is levették a BL-átkot Guardioláról, és egyből sikerült... A Manchester City lett a nyolcadik klub, amely összehozta ezt a bravúrt.

Borítókép: Pep Guardiola a BL-trófeával (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)