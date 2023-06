Az elátkozott Guardiola történelmet írhat a Bajnokok Ligája-döntőben

Nem hinnénk, hogy Pep Guardiola babonás, de azon talán már ő is elgondolkodott az utóbbi években, hogy valóban átok ül-e rajta. A spanyol edző 2016-ban vette át a Manchester City irányítását, s nem sokkal később háttérbe szorította a csapat egyik vezérét, Yaya Tourét, akit korábban már a barcelonai időszakában is lefokozott. Az elefántcsontparti középpályás ügynöke, Dimitrij Szeluk ekkor állt elő azzal, hogy Guardiola diszkriminálja az afrikai játékosokat, s ezért bűnhődnie kell: sámánok átka fogja megakadályozni őt az újabb Bajnokok Ligája-győzelemben.

Pep Guardiola és a Manchester City az elődöntőben a címvédő Real Madrid legyőzését ünnepelte. Fotó: Jon Super

Guttmann Béla óta tudjuk, az ilyesmit komolyan lehet venni. Híres sztori, hogy a legendás magyar edző, aki 1962-ben egymás után másodszor nyerte meg a Benficával a BL elődjét, a BEK-et, a siker után fizetésemelést követelt a lisszaboni klubtól, ám a vezetők ezt megtagadták. Az anekdota szerint Guttmann ezen annyira feldühödött, hogy százéves európai kupaátokkal sújtotta a Benficát. Ezt azóta is nyögik a portugálok, hiszen azóta nyolcszor jutottak döntőbe a nemzetközi porondon, s mindannyiszor veszítettek.

Az elátkozott Guardiola és a sámánok

Ezidáig a Guardiola-ellenes átok is működött. Hetedik idényét tölti a Manchester City élén a spanyol, mialatt az ideit is beleértve ötször nyerte meg a Premier League-et, felépítette a világ egyik legjobb csapatát, de a BL-ben mindig elbukott. Ebben a saját hibáit is okolhatta, a legfájóbb a 2021-es BL-döntő volt, amikor a Chelsea úgy nyert 1-0-ra a City ellen, hogy Guardiola kispadra ültette a Rodri, Fernandinho középpályás duót, akik közül legalább az egyik kezdő volt a csapat idénybeli 61 meccséből 60-on. Épp a legfontosabb mérkőzésre változtatott, s a City kikapott.

– A sámánok feloldották az átkot, hiszek benne, hogy a City Guardiola irányítása alatt meg fogja nyerni a Bajnokok Ligáját – árulta el Szeluk májusban. Emiatt vagy sem, a manchesteriek lehengerlő játékkal jutottak el a döntőig, az egyenes kiesés szakaszban három kiütéses győzelmet arattak a Lipcse (8-1), a Bayern München (4-1) és a címvédő Real Madrid (5-1) ellen.

Triplára hajt a Manchester City a BL-döntő megnyerésével

A Premier League-arany és az angol FA-kupagyőzelem már zsebben van a Citynek idén, így ha a BL-t is megnyeri, a futballtörténelem nyolcadik együttese lesz, amely egy idényben triplázni tud a legfontosabb nemzetközi és hazai kupa, valamint a bajnoki cím elhódításával. Guardiola ezt egyszer már véghez vitte 2009-ben a Barcelonával, és most ő lehet az első edző, akinek kétszer sikerül a bravúr.

A Premier League-et már megnyerte a Manchester City. Fotó: Peter Powell

– Ha eljutsz a BL döntőjéig, azt ünnepelni kell. Egy olasz csapat elleni finálé sosem ajándék, az Inter nagyon is versenyképes – igyekezett enyhíteni a csapatára nehezedő elvárások súlyán Guardiola, akinek most tényleg minden adva van a győzelemhez. A City kerete csaknem kétszer annyit ér, mint az Interé (nagyságrendileg egymilliárd, illetve félmilliárd euró), ráadásul a világ jelenlegi legjobb csatára, az idényben 52 tétmeccsen 52 gólt jegyzett Erling Haaland is a csapatát erősíti.

Az eddigi triplázó európai labdarúgócsapatok:

2: Bayern München (német) - 2013, 2020, FC Barcelona (spanyol) - 2009, 2015

1: Celtic Glasgow (skót) - 1967, Ajax Amsterdam (holland) - 1972, PSV Eindhoven (holland) - 1988, Manchester United (angol) - 1999, Internazionale (olasz) - 2010

– Gyerekkorom óta arról álmodoztam, hogy a Bajnokok Ligája döntőjében lépjek pályára, úgyhogy különleges meccs lesz, de végeredményben ez is csak egy munka. Elképesztő szezonunk van, aminek a lehető legszebb lezárást szeretnénk – nyilatkozta a 22 éves norvég csatár, aki gyakorlatilag már a döntő előtt a BL-idény gólkirályának tekinthető (12 találata van eddig).

Haaland nem az egyetlen csatár, aki beteljesítheti a sorsát Isztambulban, a milánói térfélen ugyanennyire bíznak Lautaro Martínez gólképességében. Az interes argentin vonulat, Hernan Crespo, Diego Milito és Mauro Icardi örökébe lépve a 25 éves csatár jelenti a legnagyobb veszélyt a Manchester City kapujára. Martínez gyors és erős, nem véletlenül hallgat a Bika becenévre. A mostani pályafutása legeredményesebb idénye, hiszen az ősszel világbajnok lett az argentin válogatottal, klubjában pedig már 28 gólt szerzett az évadban, ami karriercsúcs.

Az Inter edzője már a döntő előtt valóra vált álomról beszélt

Az Inter csak nyerhet a BL-döntővel, hiszen az idény előtt senki sem várta a milánóiakat Isztambulba. A Serie A-ban bronzérmes együttes az őszi csoportkörben oda-vissza kikapott a Bayerntől, de a Barcelonát megelőzve továbbjutott, majd a szerencsés sorsolásnak is köszönhetően, a Portót, Benficát és a Milant kiejtve jutott el az aranymeccsig.

– Számunkra valóra vált álom, hogy itt lehetünk a fináléban, de olyan álom, amiben mindvégig hittünk. Tudjuk, hogy senki sem tart minket esélyesnek, mégis rászolgáltunk, hogy itt legyünk – bizonygatta Simone Inzaghi, az Internazionale vezetőedzője, akinek a bátyja, Filippo játékosként kétszeres BL-győztes, és most neki is megvan az esélye, hogy bearanyozza az Inzaghi-nevet.

Ehhez sokak szerint csodára lenne szükség az Inter és a City történetének első egymás elleni összecsapásán, de az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban történt már hasonló egy BL-döntőben. 2005-ben itt esett meg, hogy az akkor jóval esélyesebb AC Milan a félidei 3-0-s előnyt eladta a Liverpool ellen, s végül tizenegyespárbajban kikapott az angol klubtól.

Átkok és csodák tényleg nincsenek?

Bajnokok Ligája, döntő, szombat: Manchester City (angol)–Internazionale (olasz) 21.00 (tv.: M4 Sport).

Borítókép: Pep Guardiola lehet az első edző, aki két különböző csapattal triplázik (Fotó: Paul ELLIS / AFP)