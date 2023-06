A BL-döntő virtuóz magyar fellépője a labdával is jól bánik

Nem az isztambuli BL-döntő lesz György Ádám első fellépése rangos futballeseményen, hiszen a 2012-es Európa-bajnokság nyitóünnepségén is szerepelt Varsóban. A virtuóz magyar zongoraművész, akit a Facebookon egymillióan követnek, rendszeres fellépője a New York-i Carnegie Hallnak, amely a klasszikus zene jelentős színhelye. Itt ismerkedtek meg vele egy koncertje után az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vezetői is, amikor egy összejövetelen eljátszotta a Bajnokok Ligája himnuszát.

György Ádám a Hír TV Radar című műsorában elárulta, milyen érzések kavarognak benne a fellépés előtt: – A játékosok ugyanazon mennek keresztül, mint mi, pici koruktól a labdarúgás szerelmesei, mi pedig a zene szerelmesei vagyunk. Izgatott vagyok, de nem izgulok. Azt érzem, hogy az előkészületek alatt sikerült megkomponálni azt, amit ki szerettem volna fejezni a Bajnokok Ligája-himnusz átiratával.

A zongoraművész elárulta, hogy ő is futballozott, főleg kispályás meccseken, sőt egyszer meghívót kapott az utánpótlás-futsalválogatottba is. Végül azonban a zenét választotta, és a BL-döntős fellépéssel illusztris társaságba kerül. 2016-ban rendeztek először nyitóünnepséget a mérkőzés előtt, akkor Alicia Keys lépett fel, a rá következő évben pedig Andrea Bocelli. Hozzájuk csatlakozik György Ádám a több mint 220 országban közvetített eseményen, amely a több száz millió nézőjével a világ egyik legnézettebb sporteseménye.

Borítókép: György Ádám lesz a BL-döntő magyar fellépője (Forrás: Wikipédia)