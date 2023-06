A Manchester City játékosai tudják: pocsék játékkal nyertek BL-t

A Manchester City beteljesítette a küldetést. Az angol klubot 2008-ban vette meg Manszúr sejk, s a City Angliában hamar felért a csúcsra. Európában tovább kellett várnia erre a csapatnak, de a 2021-es elveszített Bajnokok Ligája-döntő után idén megnyerte a csapat a BL-t is. A fináléig vezető úton parádézott Pep Guardiola csapata, az RB Leipzig kiütése után két, végső sikerre is esélyesnek tartott csapat, a Bayern München és a Real Madrid ellen is magabiztosan jutott tovább a Manchester City, ezeket a párharcokat követte az Inter ellen küzdelmes játékkal, Rodri góljával 1-0-ra megnyert döntő.

Rodri ünnepli a gólját, amellyel BL-győztes lett a Manchester City (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

– Abszolút nem számít, hogy 1-0-ra, 3-0-ra vagy tizenegyesekkel nyerünk, a lényeg, hogy megvan a trófea – hangsúlyozta a City portugál játékosa, Bernardo Silva, s alighanem a csapat háza táján mindenki egyetértett vele.

Ugyanakkor azt sem hallgatták el a manchesteri futballisták, hogy nem a döntőben nyújtották életük teljesítményét.