Így juttathatott titkos bónuszokat Roberto Mancininek a Man. City

Az 1960-as évek óta nem volt angol bajnok és FA-kupa győztes, az 1970-es évek óta nem nyerte meg a ligakupát, aztán a futottak még kategóriából egy csapásra az elit közé csöppent a Manchester City 2009-ben, miután a klubot 2008 szeptemberében megvásárolta az Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ADUG) elnevezésű magántőkealap, amelynek tulajdonosa nem más, mint Manszúr bin Zájed Al-Najan, az Egyesült Arab Emírségek miniszterelnök-helyettese. De a Football Leaks során kiszivárgott adatok alapján a Der Spiegel arról számolt be, hogy valójában nemcsak a sejk „szerény”, 16,8 milliárd fontra becsült vagyonára hagyatkozhat az angol klub, hanem Abu-Dzabi egyik kormányhivatala (EAA) is mögötte áll, amelynek vezetője Kaldún al-Mubarak, a Manchester City elnöke.

A nagy négyesből hirtelen big six lett a Premier League-ben, a City és a Tottenham Hotspur is belépett a topcsapatok, a 2000-es években uralkodó Arsenal, a Chelsea, a Liverpool és a Manchester United közé. Sőt, a manchesteri világoskékek rövid időn belül maguk mögé is utasították a riválisokat: a XXI. század második évtizedében többször (négy) lett bajnok, mint bármelyik másik angol élvonalbeli csapat, ráadásul a nagy hatos tagjai közül egyedüliként minden évben Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végzett.