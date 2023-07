Kár, hogy Verstappen mindig mindent elront

Oscar Piastri (McLaren) legalább annyira repesett az örömtől, mint a csapattársa. Az ausztrál újoncé lesz a harmadik rajtkocka a Brit Nagydíjon.

– Ez egészen elképesztő. A Q1-ben majdnem kiestem, végül mégis mindketten a legjobb háromba kerültünk. Ez csodálatos eredmény, rendkívül boldogok vagyunk. Már tegnap is gyorsabbak voltunk, mint azt kívülről látni lehetett, de akkor még a legjobb beállításokat kerestük. Voltak már hasonló időmérőink Barcelonában és Monacóban is – azokon is jól teljesítettünk, de most minden összejött. Ez hatalmas lépés a csapatnak – mondta Piastri.

Míg Verstappen az élen, Pérez ismét a bizonyítványát magyarázza

Sergio Pérez (Red Bull) lassan ott tart, hogy több lesz az elrontott, mint a jól sikerült időmérője ebben az idényben. A 33 éves mexikói versenyző egymás után ötödször volt képtelen bejutni a legjobb tízbe, ezúttal a tizenhatodik lett, majd Valtteri Bottas (Alfa Romeo) büntetése okán nyert egy rajthelyet. A sokadik rosszul sikerült kvalifikációt az energiaitalosok pilótája a változékony időjárással magyarázta.

– Sokkal hosszabb ideig tartott a piros zászlós fázis, mint azt vártuk, emiatt sokáig rostokoltunk a bokszutca kijáratánál. Ezek után nem tudtam eléggé felmelegíteni az abroncsaim. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a változékony körülmények között szenvedek a leginkább az autóval. Rá kell jönnünk, hogy miért van ez így – sajnálkozott Pérez. – Nagy balszerencse emiatt kiesni, mert pénteken remek volt a versenytempónk, ennek ellenére vasárnap megint a kármentésre kell fókuszálnunk.

Borítókép: Lando Norris (balra) és Max Verstappen (Fotó: AFP/Ben Stansall)