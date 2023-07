Piros Zsombor fontos bravúrja, Marozsán a győzelem kapujában

A világranglista 124. helyén álló Piros az umagi ATP 250-es verseny első fordulójában a torna ötödik kiemeltje, az ausztrál Christopher O'Connell (68.) ellen nyert, aki nemrég Wimbledonban a harmadik körig jutott.

Piros idén már másodszor győzte le a nála magasabban jegyzett ausztrál játékost, áprilisban szintén Horvátországban, a spliti challenger-verseny elődöntőjében nyert a magyar teniszező, aki végül meg is nyerte azt a tornát.

Umagban a tornagyőzelemhez még újabb bravúrokra lenne szükség, a negyeddöntőhöz viszont egyáltalán nem: a szabadkártyás horvát játékos, a tizenhét éves Dino Prizmic (287.) ellen Piros az esélyes, bár Prizmic idei junior Roland Garros-trófeája jelzi, hogy tehetségnek a horvát teniszező sincs híján.

Marozsán Fábián is Umagban versenyez a héten, s el is jutott a győzelem kapujába Juan Manuel Cerúndolo ellen, ám az eső megállította a magyar játékost, akinek szerdán kell lezárnia 6:3, 5:2-es vezetésről a meccset. A horvát szervezők a keddi eső után szerdára sűrű programot állítottak össze, a tervek szerint Piros második fordulós meccse is lezajlik a nap során.