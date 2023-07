Marozsán Fábián egyszerre nyugodt és izgatott, és nehezen tud rangsorolni

– Hirtelen nem is tudom, mihez gratuláljak: a US Open-főtáblás helyezéshez, a karriercsúcsot jelentő 87. helyhez vagy a pályafutása első alanyi jogon ATP-főtáblás versenyéhez. Tud rangsorolni?

– Hát, bevallom, eseménydús napok, hetek állnak mögöttem. És ha minden igaz, ugyanez vár rám a nyár végén kezdődő US Openig. Mindhárom felsorolt eredmény komoly mérföldkő a pályafutásomban, nehéz lenne sorrendet felállítani. Ha mégis ezt kéri tőlem, akkor a US Opent tenném az első helyre, mert mégis csak egy Grand Slam-tornáról van szó, és régi álmom vált valóra azzal, hogy alanyi jogon főtáblás lehetek. Nem sokkal marad el mögötte az ATP-versenyen való főtáblás jelenlét, amit szintén célként fogalmaztam meg.

Itt, egész konkrétan most Umagban nincsenek gyengébb ellenfelek. Marin Cilic, Stan Wawrinka és Dominic Thiem Grand Slam-győztes teniszező. Lorenzo Sonego is jó nevű játékos, a verseny első számú kiemeltje, Jiri Lehecka. Én az argentin balkezes, Juan Manuel Cerúndolo ellen kezdek. Köztük lenni, ellenük játszani, vagy akár megcsípni egy jó hangulatú meccset a centerpályán, és jól játszani egy nálam sokkal esélyesebb ellenféllel szemben, ez az, ami igazán motivál.

A karriercsúcs, a 87. hely a világranglistán is szépen fest, jól mutat. Ez egy pillanatnyi állapotot rögzít, én nagyon remélem, hogy van följebb. Talán ezért is helyeztem a karriercsúcsot a Grand Slam-, és ATP-főtáblás szereplés mögé.

Marozsán a római salak pályás versenyen szerzett nemzetközi hírnevet Fotó: Europress/AFP/Giuseppe Maffia

– A hangjából azt érzem, hogy mintha megszállta volna a nyugalom, eljutott oda, ahova mindig is akart tartozni. És amikor belekezd, hihetetlen lelkesedéssel tud beszélni az előtte álló feladatokról.

– Megpróbálok önmagam maradni, szerény és alázatos, a személyiségemet nem változtatta meg a siker.

Jól érzi, a lelkesedésem annak köszönhető, hogy extramotivált vagyok. Olykor fáradtnak érzem magam, a trieszti elveszített elődöntő után autóba ültem, és már itt vagyok Umagban. Nem mondom, hogy nem esne jól a pihenés, de ez majd csak a törökök elleni szeptemberi Davis-kupa mérkőzés után esedékes.

– Triesztben fájdalmas vereséget szenvedett a címvédő Passaro ellen, és utána nem rejtette véka alá a véleményét. Ennyire megviselte a vereség?

– Valóban nem volt egyszerű meccs, az ellenfelem húzta az időt, a fair play-től nagyon távol állt a viselkedése, de

félreértés ne essék, nem akarom erre fogni a vereséget, néhány kommentelő szerint ezzel próbáltam takarózni a kudarc után. Ezt visszautasítom, én tényeket közöltem, és hozzáteszem, ha megtanulom kezelni a nem várt helyzeteket, tapasztaltabb leszek, az ilyen közjátékok nem tudnak kibillenteni, és végig stabilan, kiegyensúlyozottan tudok játszani.

– Szüksége is lesz erre, mert vannak megvédendő világranglistás pontjai.

– Ez pontosan így van. Tavaly Banja Lukában nyertem, egy spanyolországi challenger-versenyen, Alicantéban elődöntőt játszottam, tehát az ezzel járt pontokat meg kell védenem ahhoz, hogy tartósan le tudjak horgonyozni a top 100-ban. Természetesen az a célom, hogy minél több ATP-versenyt játsszak. Szokjam ezt a szintet.

– A mezőny tagjaival beszélgetve téma még a májusi győzelme Alcaraz ellen? Még mindig ezzel azonosítják?

– Úgy vettem észre, hogy tisztában vannak az ellenfeleim, a játékostársaim azzal, hogy mit értem el, de ez nem mindig kerül szóba. Korábban is elmondtam már, hogy abból a valóban komoly fegyvertényből nem lehet megélni. Csak úgy tudok megragadni az első százban, ha jól teljesítek.

A római sorsfordító siker Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

– A közeljövőben hol versenyez a kemény pályás szezon előtt?

– Július végén a németországi Lüdenscheidben indulok egy salakos borítású challenger-versenyen. Augusztus 14 és 20 között Magyarországon készülök, utána indulok Winston Salembe, kemény pályás versenyre, ahol a US Openre igyekszem ráhangolódni. Életem első Grand Slam-főtáblás versenye után majd szeptember vár rám a törökök elleni Davis-kupa mérkőzés.

Talán utána lehet egy kicsit fújni, de nem sokat. Azért is dolgozom, hogy az Australian Openen is ott legyen a nevem a főtáblán.

– Az edzője, az Alcaraz legyőzése után bejelentett Balázs György nem rég azt mondta, hogy a közös munka dönti el, sikeres-e az együttműködés. Sikeres?

– Eddig feltétlenül. Sokat segít a jelenléte Umagban, az ellenfelek játékának az elemzésekor, az edzések megtervezésénél. Remélem, hamarosan az eredmények is visszaigazolják, hogy jó úton járunk.