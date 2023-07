Rengeteg világklasszis érkezik Székesfehérvárra

Ma lett hivatalos, hogy női 100 méter gáton kik állnak rajthoz Székesfehérváron, és a szervezők igazi sztárparádét hoztak össze. Itt lesz a szám tokiói olimpiai bajnoka, a Puerto Rico-i Jasmine Camacho-Quinn, a világcsúcstartó és világbajnoki címvédő nigériai Tobi Amusan, a 2019-es vb-aranyérmes amerikai Nia Ali, valamint az Európa-bajnok lengyel Pia Skrzyszowska is. No és persze a tavalyi Eb-n ezüstérmes országos csúcstartónk, Kozák Luca is indul. A szervezők ugyancsak ma jelentették be a női 200 méteres síkfutás világbajnokának, a jamaikai Shericka Jacksonnak az érkezését.

A WA Continental Tour Gold sorozatába tartozó versenyen már ezt megelőzően is számos világklasszis atléta indulását jelentették be. A futószámok indulói között találjuk a kenyai Emmanuel Kipkurui Korirt, aki a 800 méter 2021-es olimpiai bajnoka és 2022-es világbajnoka. Férfi 100 méteren rajthoz áll a 2022-es világbajnokság ezüstérmese, az amerikai Marvin Bracy-Williams. A 400 méter indulói között találjuk a 2021-es olimpiai bajnok, 2019-es világbajnok Steven Gardinert a Bahamákról. Vele meccselhet tehát Molnár Attila, aki májusban szenzációs országos csúcsot futott 44,98 másodperces idővel. A női 100 méteres síkfutás indulói között itt lesz a kétszeres világbajnoki ezüstérmes elefántcsontparti Maria-Josée Ta Lou.

Ugyancsak a korábban bejelentett indulók között van a távolugrás egyik meghatározó alakja, a görög Miltiadis Tentoglou, aki a 2021-es olimpiai bajnok, a 2022-es fedett pályás világbajnok és nem mellékesen kétszeres Európa-bajnok. Tentoglou riválisai között lesz a jamaicai Tajay Gayle, ő a 2019-es év világbajnoka. Férfi diszkoszvetésben a regnáló olimpiai bajnok svéd Daniel Stahl, a 2022-es világbajnok szlovén Kristjan Ceh, a 2022-es Európa-bajnok litván Mykolas Alekna, a 2017-es világbajnok és 2018-as Európa-bajnok litván Andrius Gudzius, valamint 2021-es olimpiai ezüstérmes svéd Simon Pettersson küzd meg egymással. A férfi kalapácsvetőknél olyan klasszisokat köszönhetünk majd a dobókörben, mint a regnáló olimpiai bajnok lengyel Wojciech Nowicki és honfitársa, az ötszörös világbajnok Pawel Fajdek. Velük méri össze erejét vb-bronzérmes Halász Bence és a 2021-es olimpiai ezüstérmes norvég Evind Henriksen.

Borítókép: A nigériai Tobi Amusan, miután 12,12 másodperces új világcsúccsal győzött a eugene-i atlétikai világbajnokság női 100 méteres gátfutásának döntőjében 2022. július 24-én (Fotó: MTI/EPA/John G. Mabanglo)