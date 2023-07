Szoboszlai Dominik a képernyőn: a Liverpool edzőmeccseit is láthatjuk

Kedd óta edz, a jövő héten pedig játszhat is a Liverpoolban a 70 millió euróért (26,3 milliárd forintért) vett Szoboszlai Dominik. A hatszoros Bajnokok Ligája-győztes és 19-szeres angol bajnokcsapat, illetve a magyar válogatott csapatkapitányának idényét Magyarországról is könnyen lehet majd követni, csak érdemes figyelni, hogy mikor melyik csatornára kell kapcsolni.

Az első edzésnapok természetesen az akklimatizációról és a fizikai felkészülésről szólnak, de hamarosan jönnek a meccsek is. A csapat először átugrik Jürgen Klopp vezetőedző szülőhazájába, Németországba, ahol két másodosztályú ellenféllel, a Karslruhéval és a Greuter Fürthtel melegít – az előbbi meccsre július 19-én, szerda este 18.30-kor kerül majd sor, ekkor mutatkozhat be Szoboszlai is. Aztán irány a mindig jövedelmező távoli túra: a Vörösök idén Szingapúrba utaznak, ahol az angol Leicesterrel és a német Bayern Münchennel gyakorolnak, majd Nagy-Britanniába visszatérve a német Darmstadttal zárul az alapozás.

Szoboszlai augusztus 13-án a Chelsea ellen debütálhat a Premier League-ben

Mindezek után következhet a Premier League rajtja augusztus 13-án, vasárnap délután a Chelsea ellen, idegenben. Innentől még két hét, amíg szeptember 1-jén megtartják a második számú európai kupasorozat, az Európa-liga szeptember 21-én kezdődő csoportkörének a sorsolását, akkor derül ki, Szoboszlaiék mely országokba utaznak majd ősszel. A másik két angol sorozatban, az FA-kupában és a hivatalosan Carabao Cupnak hívott Ligakupában csak később derül ki, hogy kikkel találkozik a Pool.

Azt viszont máris tudhatjuk, hogy mikor melyik hazai tévécsatornára kell kapcsolni, ha minden idők legdrágább magyar labdarúgóját akarja látni az ember. A legtöbb meccset felsorakoztató Premier League közvetítési jogait itthon megosztva birtokolja a TV2 csoporthoz tartozó Spíler TV, illetve a Network4 csoport sportadói, az Aréna4 és a Match4. A nagyja persze a Spílernél van, tehát Szoboszlait is itt lesz érdemes keresni, akárcsak az FA-kupa-mérkőzéseket. A Ligakupa ugyanakkor az Aréna4-Match4 tulajdona, míg az Európa-liga- (El-) rangadókat az M4 Sport adja, és minden bizonnyal lecsap majd a Pool fellépéseire.

Mindezeken kívül esnek a már felsorolt edzőmeccsek, amelyek egy biztos és egy kérdéses felületen lesznek követhetők. A biztos forrás a Liverpool saját tévécsatornája, az LFC TV, amelynek az előfizetési díja egy hónapra 4,99 euró (1900 forint), és most az első hónap ingyenes.

Ám a Világgazdaság információi szerint a Spíler TV tárgyal a Liverpool edzőmeccseinek a közvetítési lehetőségeiről, tehát még az is elképzelhető, hogy legálisan és kényelmesen, a kanapéról és nagy képernyőn, magyar kommentárral lehet nézni már Szoboszlai Dominik első fellépését is a Liverpoollal.

