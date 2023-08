Csipes Tamara és Varga Ádám robog a vb-arany felé

A tokiói olimpián Kopasz Bálint mögött ezüstérmes Varga Ádám a tőle megszokott stílusban hozta a középfutamot. A KSI 23 éves kajakosa idén még veretlen – a világbajnoki részvételt K–1 1000-es pályafutása során először azzal vívta ki, hogy két világkupán is legyőzte Kopaszt –, és semmit sem bízott a véletlenre, olyan tempóban lapátolt a középfutamban, hogy ez a sorozat véletlenül se szakadjon meg. Féltávnál, 500 méternél már óriási volt az előnye, a többiek csak kicsit megközelíteni tudták a hajrában, de így is egy hajóval utasította maga mögé a mezőnyt.

– Sokkal nehezebb volt, mint a tegnapi előfutam, mert bár nem voltak a nyomomban, ez már egy maxos pálya volt, főleg az első ötszáz méter. Az időeredményeket nem nézem, a döntő teljesen más verseny lesz, főleg fejben. Abban a három és fél percben mindent ki kell adnunk magunkból. Várom már a szombati napot – beszélt az érzéseiről Varga Ádám. A magyar kajakosnak az első hat között kell végeznie a kvótaszerzés érdekében, de a vb előtt is kijelentette, hogy érmet akar szerezni.

Adolf Balázs presztízsmeccset nyert Brendellel szemben

Adolf Balázs a tokiói olimpia után a koppenhágai világbajnokság bronzérmet szerzett, ezért is volt kellemetlen meglepetés, hogy tavaly Kanadában nem jutott be a döntőbe. A Varga Ádámhoz hasonlóan 23 éves versenyző most javított, imponáló versenyzéssel nyerte meg a középfutamát.

A táv első felében még a németek háromszoros olimpiai bajnoka, Sebastian Brendel mögött haladt, de amikor rutinos riválisa fáradni kezdett, átvette a vezetést, és egy hajóhossznyi előnnyel ért elsőként célba.

– Így terveztem, nyerni akartam, bár tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom. Brendel még mindig gyors, nagyon tapasztalt, de szerintem én jobban osztottam be a pályámat. Ötszáztól megindultam, elé kerültem, kétszer ugyan megpróbált betámadni, de mindkettőt visszavertem, az utolsó ötvenen pedig kis túlzással már csak becsónakáztunk. Összességében ez egy nagyon kemény, de jó pálya volt – elevenítette fel a versenyt Adolf Balázs, akinek a szombati fináléban az első öt között kell majd zárnia a párizsi kvóta megszerzéséhez.

Adolf Balázsnak van oka az elégedettségre. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Csipes Tamara kirobbanó formában

A négyesben kétszeres olimpiai bajnok, egyesben Tokióban ezüstérmes Csipes Tamara is remekül lapátolt a középfutamában, végig kontrollálta a versenyt. Egyedül a dánok menője, Emma Jörgensen tartott vele, de a hajrában őt is faképnél hagyta. A 34. születésnapját éppen csütörtökön ünneplő magyar kajakos a futamgyőzelem mellett az 1:46.862 perces idejének is nagyon örült.

Csipes Tamara és Csipes Ferenc. Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Apa (Csipes Ferenc, Tamara edző-édesapja) azt kérte tőlem, hogy az elején rakjam előre a hajómat, majd a folytatásban kontrolláljam az egész pályát, hogy ne nekem kelljen loholnom a végén. De Emma is szívós, úgyhogy ez egy jólesően fájdalmas pálya volt. Enyhe hátszél van, ilyenkor sokkal jobb időket lehet menni. Remélem azért, hogy ebben van még három-öt tized – mondta Csipes Tamara, aki a négyesben is szerepel a vb-n.

Szinte már megvan a kvóta női kenu párosban

A Bragato, Nagy kettős tavaly vb-bronz- és Eb-ezüstérmes volt C–2 ötszázon, így papíron nem okozhat gondot számára a kvótaszerzés, az első nyolc közé kerülés. A döntőbe középfutamból másodikként jutottak be, a harmadik helynek jobban örültek volna.

– Szerettünk volna egy olyan pályát menni, ami után elégedetten, jóleső érzéssel szállunk ki a hajóból. Szerintem ez sikerült. A rajtunk elég jól sikerült, aztán a végén szinte megálltunk, hogy visszacsússzunk a harmadik helyre, hogy jobb pályát kapjunk a döntőben, de az ukránok is ezt szerették volna – árulta el a tiszaújvárosi Bragato Giada.