Önveszélyes ujjgyakorlat: a magyar kenus megcsonkítva készül a vb-re

Hatalmas a tét Döbbenetes, hogy a kvalifikációs versenyen több év munkája dőlhet el egy nap leforgása alatt – mondta Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára Dunavarsányban, ahol meglátogatta a jövő heti, duisburgi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságra készülő magyar csapatot. Az edzőtáborban a férfi kajakosok és kenusok, illetve a para válogatott tagjai tréningeznek a jövő szerdán rajtoló viadalra. Schmidt Ádám a sajtónyilvános edzésen arról beszélt, hogy egy ilyen versenyre a sportoló természetesen azért megy, hogy érmeket szerezzen, de talán most mindenki arra fókuszál, hogy a magyar csapat megszerezze a lehető legtöbb kvótát. Hozzátette, hogy ő is ezért szurkol és szorít. Az államtitkár megjegyezte, a legnagyobb izgalom a férfi kajaknégyesek küzdelmét előzi meg, ezért is nézte meg őket Boros Gergely szakmai igazgatóval és Hüttner Csaba szövetségi kapitánnyal. Schmidt Ádám arra utalt, hogy K-4 500 méteren kizárólag a duisburgi vb-n lehet indulási jogot szerezni a jövő évi párizsi játékokra, ebben a számban viszont az első 12 csapat nagyságrendileg egy másodpercen belül van egymáshoz képest, így ahogy fogalmazott: bármilyen apróságon egy pillanat alatt évek munkája veszhet kárba. A magyaroknak az első hat vagy hét között kell végezniük, hogy négy versenyzői kvótát gyűjtsenek az országnak. Férfi és női kajakban 6-6, férfi és női kenuban pedig 3-3 kvóta gyűjthető, az indulási jogok nagy hányada Duisburgban talál gazdára.