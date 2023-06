Csipes Tamara bírálja a legjobb „ever” szövetségi kapitányt

Csütörtökön négy olyan döntőt rendeztek az Európa Játékok kajak-kenus versenyein, amelyek mind szerepelnek az olimpia programban. Ezért is fájó, hogy a mieink egyetlen érmet lapátoltak össze, a tavaly világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes Bragato Giada, Nagy Bianka kenus duó harmadik lett. A magyar páros jól jött ki a rajtgépből, féltávhoz a címvédő ukránok, valamint a spanyolok mögött harmadikként érkezett, a hajrára pedig beleerősített, és egy pillanatra a második helyre is feljött. A spanyolok azonban visszatámadtak, így a tiszaújvárosi-szegedi kettősnek ezúttal meg kellett elégednie a harmadik hellyel. A győzelmet az ukránok szerezték meg.

Bragato Giada és Nagy Bianka a krakkói dobogón (Fotó: Czeglédi Zsolt)

– Számomra megfejthetetlen, mi történik – nyilatkozta az M4 Sportnak Nagy Bianka. – Mostanában minden versenyre úgy utazunk ki, hogy jó formában vagyunk, jól megy az előfutam, érezzük, hogy van még benne és aztán a döntőben soha nem jön ki, de úgy, hogy a közelében nem vagyunk annak, ami bennünk van.

Bragato Giada is úgy érezte, hogy nem volt tökéletes a pályájuk, kicsit külön eveztek.

– Hajót váltottunk, ez egy kicsit instabilabb. Tudtuk, hogy kicsit rizikós a döntés, de úgy voltunk vele, hogy bevállaljuk, mert nyerünk két hetet a vb-felkészülésben – indokolta a döntést, majd az augusztusi kvalifikációs vb-re előretekintve hozzátette: – Ennek ülepednie kell. Mentálisan fáradtak vagyunk, mert ez az első év, amelyben az esélyesség terhe is nyom minket.

Csipes Tamarával is csak apró lépés előre

A Fojt Sára, Pupp Noémi, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra összetételű női kajak négyes gyenge rajt után sokáig a mezőnyben lapátolt, majd a hajrában feljebb jött, de végül négy századdal lemaradt a dobogóról.

A negyedik hely a magyar hajótól egyértelműen csalódás, hiszen a női négyes hosszú éveken át a mieink felségterülete volt, a magyar négyes győzött a legutóbbi három olimpián, Londonban, Rióban és Tokióban.

Két éve a mieink Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra összetételben nyertek. Tavaly egyikük sem versenyzett és a váltást megérezte a női kajakos szakág, a magyar kvartett (Fojt Sára, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese, Gazsó Alida Dóra) csupán hatodik volt a világbajnokságon, a dobogós helyezésekről ráadásul alaposan lemaradva.

Az olimpiai bajnokok közül Kárász bejelentette a visszavonulását, Kozák és Bodonyi szülés miatt szünetelteti a pályafutását, Csipes Tamara újra versenyez, de az eredmény alapján ettől nem változott meg minden egy csapásra. A kétszeres olimpiai aranyérmes az M4 Sportnak nyilatkozva hosszasan ecsetelte a csapat szereplését.

– Technikailag nem volt sokkal jobb, mint az előfutam, viszont sokkal összeszedettebbnek éreztem a csapatot. Más stílusú versenyzők vagyunk és technikailag is más stílust képviselünk. Egyébként nem mentünk lassan, egyszerűen a rutintalanságot éreztem a közepén. A lányok nagyon el vannak kenődve, tudom, hogy mit éreznek, én is voltam negyedik – vágott bele Csipes az értékelébe, majd arról beszélt, hogy Fojt még csak 19 éves, s annak idején, amikor nagy klasszisokkal ült össze, ő is annyira izgult, hogy majdnem elhányta magát (igen, ezt a kifejezést használta).

Fojt Sára: Szerettem volna ezzel a csapattal megszerezni az első felnőtt érmemet. Fáj, de dolgozunk tovább, és remélem még idén összejön a felnőtt nemzetközi érem. Pupp Noémi: Nyilván többször kell összeülni és éles pályákat kell lejönnünk. Nagyon megerősödött a nemzetközi mezőny, úgyhogy most már nem elég, ha a négyes háromszor összeül egy Eb előtt. Gazsó Dorka: Csalódott vagyok én is. Nekünk még van egy számunk Tamival, úgyhogy fel kell állnunk a gödörből.

– Általában évről évre maximum két ember szokott cserélődni a négyesben, jó esetben egy – Csipes azzal folytatta, szerinte min múlott az éremszerzés. – Szóval csak egy félig-meddig rutinos egységről van szó, nem mentegetőzőm, ez tény. Soha nem ültünk négyen egy hajóban, technikailag más stílust képviselünk, amit egyébként össze lehet csiszolni, csak ez a három nap nagyon kevés rá.

Sajnálom, hogy a szövetségi kapitányunk, nem szidom, imádom őt, a legjobb szövetségi kapitány „ever”, de megszavazhatta volna nekünk a bizalmat, hogy háromszor összeüljünk Szolnokon.

Annyira sajnálom, hogy nem tettük meg, akkor is, ha az mondaná, hogy fölösleges. A dobogó pont ezen múlott, de az olimpián kell majd jól menni.

Hüttner Csaba: Minél jobb egységet kell összehozni a világbajnokságra

Hüttner Csaba kétségkívül sikeres szövetségi kapitány, az irányítása mellett a magyar csapat Tokióban három arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szerzett, de hogy ő lenne minden idők legjobb kapitánya, arra talán ő maga sem mert gondolni eddig. Azt azonban ezúttal is bizonyította, hogy nem tartja magát tévedhetetlennek. Igazat adott Csipesnek, igaz, azt is elmagyarázta, a két hazai válogatóverseny miatt nem jutott több idő a közös gyakorlásra, éppen ezért ő az egy válogató híve, mert ez esetben kevesebb a terhelés.

– De jönnek a fiatalok, akikben nagy a bizonyítási vágy. Nekik ugyanakkor még föl kell nőniük a feladathoz, amit az elődeik jelöltek ki. Abszolút tehetséges fiatalok, csak nem fog egyik pillanatról a másikra menni, mint ahogy annak idején se ment – jegyezte meg, arra is kitérve, a krakkói körülmények messze nem ideálisak az összecsiszolódásra. Az a cél, hogy a világbajnokságon akár ebben, akár más összetételben előrébb végezzen a magyar hajó.

– A bronzérem kicsit jobb lett volna, de sajnos most ebből kell táplálkozni és egy minél jobb egységet összehozni a világbajnokságra – jelentette ki.

Csupán két tizedre a dobogótól a kenu páros

A férfi kenupárosok fináléjában Hajdu Jonatán és Fekete Ádám jól rajtolt, majd 250 méternél a harmadik-negyedik helyen haladt, végül csupán két tizeddel maradt el a harmadik lengyel hajótól, így negyedikként zárt. A régi-új magyar egység, amely évekig együtt versenyezett, 2021-ben pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett ebben a számban, tavaly ötödik lett az Eb-n.

Hajdu Jonatán és Fekete Ádám (Fotó: Czeglédi Zsolt)

– Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert ha utazás előtt valaki azt mondja, hogy negyedikek leszünk úgy, hogy másfél tizedre van a dobogó, akkor bárhol aláírom. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ebből az egységből, most nem száz százalékot, hanem száztízet hoztunk ki, így nagyon megérdemeltük volna ezt a dobogót. De ez egy megnyert negyedik hely, nem pedig egy elveszített harmadik – vélekedett Fekete Ádám, aki nehéuz döntés előtt áll, hiszen a válogatókon Korisánszky Dáviddal nyertek, csak éppen Korisánszky megsérült, s nagy kérdés, hogy ha fel is épül a világbajnokságig, vajon milyen állapotban lesz.

– Most ennyi volt benne, dolgozni kell tovább, ha külön, ha közös úton is, menni kell előre és jönni fognak a jobb eredmények – Hajdu Jonatán sem tudja, mit hoz majd a jövő.

A férfi kajak kettesek döntőjét magyar egység nélkül rendezték, a Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás duó legalább a B döntőt megnyerte, így összesítésben a tizedik helyen zárt.

Eredmények:

Férfiak:

K-2 500 m:

1. Oleh Kukharik, Ihor Trunov (Ukrajna) 1:28.928 p

2. Felix Frank, Martin Hiller (Németország) 1:29.825

3. Holpert Ervin, Marko Dragoszavljevics (Szerbia) 1:29.855

...10. (a B döntőben 1.) Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás C-2 500 m:

1. Gabriele Casadei, Carlo Tacchini (Olaszország) 1:40.168 p

2. Cayetano Garcia, Pablo Estevez Martinez (Spanyolország) 1:40.513

3. Aleksander Kitewski, Norman Zezula (Lengyelország) 1:40.553

4. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám 1:40.728 Nők:

K-4 500 m:

1. Lengyelország 1:31.701 p

2. Németország 1:32.619

3. Dánia 1:33.656

4. Magyarország (Fojt Sára, Pupp Noémi, Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara) 1:33.699 C-2 500 m:

1. Ludmila Luzan, Valerija Tereta (Ukrajna) 1:58.233 p

2. Antia Jacome, Maria Corbera (Spanyolország) 1:58.506

3. Bragato Giada, Nagy Bianka 1:59.163

Borítókép: A Fojt Sára, Pupp Noémi, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra összetételű női kajak négyes (Fotó: MKKSZ)