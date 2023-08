Újra összeült Nádas Bence és Kopasz Bálint – kell az olimpiai kvóta

Kopasz Bálint tavaly mindent vitt, egyesben és párosban (Nádas Bencével) is megnyerte a vb-t és az Eb-t is. Egy évvel korábban pedig az olimpiát is. Ezek után meghökkentő volt, hogy a válogatók eredményei alapján az olimpiai számokban – K–1 1000 m, K–2 500 m, K–4 500 m – kimaradt a világbajnoki csapatból. Egyesben Varga Ádám kétszer is legyőzte őt, amire azt mondhatjuk, van ilyen, Varga is világklasszis, az viszont teljesen érthetetlennek tűnt, hogy a vb- és Eb-címvédő egység kettesben el sem indult a válogatókon. Persze nem zárhatjuk ki, hogy a Kopasz, Nádas duó végig talonban volt, s Hüttner Csaba szövetségi kapitány csupán megvárta, a világbajnok kettes nélkül mire megy a csapat.

Nádas Bence és Kopasz Bálint 2022-ben verhetetlen volt. Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

Nos, Vajda Bence és Szántói-Szabó Tamás K–2 500-on a döntőbe sem jutott be az Európa Játékokon, ami után érthetően el kellett gondolkozni azon, hogy mégiscsak a Nádas, Kopasz egységet kellene nevezni a vb-re. Nos, Hüttner Csaba meghozta ezt a logikus döntést, de azért azt se hallgassuk el, a válogatási rendszer megcsúfolása, hogy a vb-győztes duónak idén egyetlen versenye lesz, mindjárt a világbajnokság.