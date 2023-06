Kopasz Bálint nélkül is erős, de sebezhető a férficsapat

Varga Ádám ezer méteren vívta ki a részvételt, ám kétszáz és ötszáz méteren indul Krakkóban. Az iménti mondat sokat elárul az Európa Játékok kajak-kenu versenyeiről. A magyarázat persze ismert, a Kryspinow Waterway pálya nem elég hosszú, helyesebben felettébb rövid, az ezer métert már nem lehet kimérni rajta. Emlékezhetünk, az 1960-as római játékokon hasonló indoklással került ki a tízezer méter az olimpiai programból. Csak a krakkói Európa Játékok nehogy precedenst teremtsenek a jövőre nézve, előrevetítve, hogy idővel az ezerméteres futamok is lekerülnek az ötkarikás műsorról. Ám ez legyen a legfőbb bajunk.

Kopasz Bálint sportszerűen fogadta az idei vereségét. Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

A lényeg, hogy a magyar csapat, különösen férfikajakban roppant erős. Milyen is volna, ha az olimpiai bajnok, a tavalyi világ- és az Európa-bajnokságon is két olimpiai számban (K–1 1000 m, K–2 500 Nádas Bencével) duplázó Kopasz Bálint nem fér be az utazó keretbe.

Luxus-e Kopasz Bálint nélkül nekivágni a világversenyeknek?

Különös helyzet, ám Varga Ádám idén a szegedi és a poznani világkupán is legyőzte Kopasz Bálintot, így a válogatási elveknek megfelelően ő indulhat az Európa Játékokon és a világbajnokságon is, utóbbin természetesen már a rendnek megfelelően ezer méteren. Legfeljebb azon tűnődhetünk, nem luxus-e az uralkodó király nélkül nekivágni az olimpiai kvótaszerzésnek, merthogy az idei kvalifikációs világbajnokság. A válasz egyfelől természetesen igen, az. Másfelől viszont nem, mert a magyar férfikajakos-csapat Tokió egyik bajnoka – Tótka Sándor a másik ebben a szakágban – nélkül is roppant erős.

Ezt maga Demeter Irén, Kopasz Bálint édesanyja, egyben edzője mondta az érdeklődésünkre. Hosszabban nyilatkozni azonban nem kíván, s nem a sértettség okán, hanem mert nem szeretnék, hogy Bálint esete elvonja a figyelmet a főszereplőkről, azokról, akik az olimpiai számokban indulnak majd a világbajnokságon. Sportszerűségből jeles. Ahogy megszokhattuk. Kopasz Bálint, miként 2021-ben, még a tokiói játékok előtt, idén is mindkétszer őszintén gratulált Varga Ádámnak, elismerve, hogy ezúttal ő volt a legjobb.

Nádas Bence erejét a négyesre tartalékolják

Ne feledjük, Varga Ádám már Tokióban bizonyított, Kopasz mögött ő lett a második. Nincs is okunk attól tartani, hogy ne szerezne kvótát a vb-n. A legnagyobb teher idén is a négyesben ülők vállát nyomja. A hajó összetétele lényegében változatlan, ám nem önkényes döntés eredményeként alakult ki. Még az ősszel, a sevillai edzőtáborozás során több összetételt kipróbáltak a kajakosok, s ennek eredményeként alakult ki a Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor összetételű kvartett. A kvótaszerzés érdekében az olimpiai bajnok Tótka, valamint a Kopasz társaként vb- és Eb-aranyérmes Nádas arról is lemond, hogy beüljön a K2–500-as egységbe. Pedig az egyikük megtehetné, hiszen a négyes és Varga megfelelő szereplése esetén a kettesben elég lenne egy új ember, egy kvóta. Kínálta volna magát a Nádas, Kopasz duó, csakhogy akkor előbbinek az előfutamokkal együtt már kemény lenne a programja, jobb, ha friss marad a négyesre.

Ötszáz párosban a múlt hét végi válogatót az U23-as korosztályban világbajnok Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás duó nyerte meg és indulhat az Európa Játékokon. A fiatal duó szerdán kellemetlen meglepetésként lemaradt a fináléról, ha ugyanez megismétlődne a világbajnokságon, az automatikusan egy kvóta elvesztését jelentené.

Az persze még nincs kőbe vésve, hogy a vb-n is Vajda Bence és Szántói-Szabó Tamás képviseli a magyar színeket, ehhez Krakkóban bizonyítaniuk kellett volna. Kopasz Bálint beugrásra készen áll, természetesen folytatja a felkészülést, annak dacára az augusztusi világbajnokság idejére időzíti a formáját, hogy a felségterületén ezúttal nélküle rendezik a versenyt.

A hölgyeknél főszerepben Gazsó Alida Dóra

Női kajakban az Európa Játékok annak tesztelését szolgálja, hogy Gazsó Alida Dóra vajon kibír-e három számot. A második válogatón a 23 éves, a négyessel már 2019-ben világbajnok klasszis egyesben is párosban, Csipes Tamarával is győzött, s mert úgy tűnt, hogy a kétszeres olimpiai bajnok, az első hazai próbán szólóban első Csipesnek erőnléti gondjai akadnak, Gazsóra esett a választás. A négyesben Fojt Sára és Pupp Noémi lesz Gazsó és Csipes társa. Talán szerénytelenül hangzik, de lényegében elképzelhetetlen, hogy a hölgyeknek a vb-n gondot jelentsen a hat kvóta begyűjtése.

Kenuban a párosoknak van kiemelt jelentőségük, Hajdu Jonatán és Fekete Ádám, illetve Bragato Giada és Nagy Bianka bizonyíthat.

A tegnapi elő-, valamint középfutamokból a férfi K–2 500-ast leszámítva valamennyi magyar egység továbbjutott.

Európa Játékok, a magyar kajak-kenu csapat Kajak: K–1 200 méter: Varga Ádám

K–1 500 méter: Varga Ádám

K–2 500 méter: Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás

K–4 500 méter: Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor

NK–1 200 méter: Lucz Anna

NK–1 500 méter: Gazsó Alida Dóra

NK–2 500 méter: Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara

NK–4 500 méter: Fojt Sára, Pupp Noémi, Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara

Mix K–2 200 méter: Lucz Anna, Vajda Bence Kenu: C–1 200 méter: Hajdu Jonatán

C–1 500 méter: Adolf Balázs

C–2 500 méter: Hajdu Jonatán, Fekete Ádám

NC–1 200 méter: Balla Virág

NC–1 500 méter: Kiss Ágnes

NC–2 500 méter: Bragato Giada, Nagy Bianka

Mix C–2 200 méter: Nagy Bianka, Fekete Ádám

Borítókép: Vajda Bence és Szántói-Szabó Tamás teljesítményére talán az izgalom nyomta rá a bélyegét (Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter)