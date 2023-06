Olimpiai bajnokunknál itthon is van jobb, nem ő megy a kvótáért a vb-re

A 23 éves Varga Ádám magabiztosan nyerte meg a válogatónak is minősülő első két nemzetközi versenyt, Szeged után a poznani világkupán is nagy fölénnyel győzött K–1 1000 méteren. Két sikerével eldőlt, hogy az augusztusi kvótaszerző világbajnokságon is ő indulhat a királyszámban. A KSI olimpiai ezüstérmese mindkét világkupát jól felépített pályákkal és magabiztos teljesítménnyel nyerte meg az olimpiai bronzérmes portugál Fernando Pimenta és az olimpiai bajnok, 25 éves Kopasz Bálint előtt.

– Mentálisan nagy löket, örülök neki, hogy így sikerültek a versenyek, hiszen ennél jobb szinte nem is lehetett volna. Nemcsak a válogató részét sikerült megnyernem, hanem mindkét világkupán egy hajón kívül voltam az egész mezőny előtt. Ez a kettő nagyon jó visszajelzés, magabiztosságot ad a következő versenyekre. Ha a szezon előtt megkérdeznek, akkor ezzel az eredménnyel lettem volna a legboldogabb, így nagyon elégedett vagyok – fogalmazott Varga Ádám a magyar szövetség honlapján.

Varga két sikerének eredményeként 2017 után először nem Kopasz Bálint, a királyszám olimpiai bajnoka lesz az, aki világbajnokságon képviselheti Magyarországot ezer egyesben.

– Persze az volt a cél, hogy nyerjek a válogatókon és kijussak a világbajnokságra, de ez egy elég nehéz cél. Még akkor is lehet, hogy nem jön össze, ha nagyon jól sikerül a felkészülés és mindent nagyon jól csinálok, hiszen Bálintot kell legyőzni, aki a világ egyik legjobb kajakosa. Nehéz helyzet, amikor tudok nagyon-nagyon jól menni és ezzel összhangban mégsem jutok ki egy versenyre abban a számban, mivel a világbajnokságon csak egy ember indulhat ezer egyesben.