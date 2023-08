Dárdai Pál ezzel nem örvendezteti meg a Hertha szurkolóit

Miután júniusban megerősítették a pozíciójában, a Hertha BSC vezetőedzője, Dárdai Pál arról beszélt, hogy nem tudja megígérni, hogy a kiesést követő idényben azonnal visszajuttatja a berlini gárdát a német élvonalba. Arra azonban feltehetően ő sem számított, hogy csapata mennyire pocsékul kezdi meg az új szezont, a Hertha három forduló elteltével nulla ponttal és ugyanennyi lőtt góllal a Bundesliga 2 utolsó helyén tanyázik.

Dárdai Pál szerint csapatának egyelőre nem túl jók a kilátásai Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Axel Heimken

Szombaton 13 órakor (tv: Aréna 4) Dárdai tanítványai a tabellán nyolcadik Fürthöt látják vendégül. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a vezetőedző nem túl pozitív jövőképet vázolt fel, amikor a Hertha csapatkapitányának, Marco Richternek a Mainzhoz való átigazolása került szóba.

– Talán Marco elmerengett a Hertha feljutási esélyein, mert a dolgok jelenlegi állása szerint három-négy évig is eltarthat, míg újra a Bundesligába kerülünk. Először is, most egy átmeneti idényt élünk, aztán egy újabb évre lesz szükség, hogy kialakuljon a csapat tengelye és stabilitása. Azután igazolunk három-négy játékost bizonyos posztokra, és máris eltelt három év. Ekkor kimondhatjuk, hogy oké, most következhet a feljutás – magyarázta Dárdai.

A magyar szakember elmondása szerint tehát a Hertha szurkolói 2027-ig nem álmodozhatnak feljutásról, pedig a klub többségi tulajdonosa, a 777 Partners korábban azzal számolt, hogy a berliniek csak egy évet töltenek el a másodosztályban. Amikor erre emlékeztették, Dárdai Pál így felelt:

– Ha nem értette még volna meg, pénzügyileg nagyon korlátozottak a lehetőségeink, nincsenek millióink és milliárdjaink sem. Most kiderül az igazság, a helyzet nagyon komoly – hangsúlyozta a Hertha vezetőedzője.

Borítókép: Dárdai Pál (Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/Soeren Stache)