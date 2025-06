A Quimbytől Tenki Rékáig: sztárfellépőkkel vár idén a Balaton

A születésnapi programsorozat nyitóeseménye július 5-én a Kultkikötő 20! – Születésnapi gála a Budapest Bár zenekarral című est lesz, amelynek vendégművészei között szerepel Csákányi Eszter, Tenki Réka, Mácsai Pál és Wunderlich József is. A koncertkínálatban megtalálható a 25 éves jubileumát ünneplő 30Y, érkezik klubkoncerthangulatával a Quimby Közel turné, hallhatja a közönség az Esti Kornél Akusztikot, Dés Lászlót vendégeivel, Básti Julival és Tóth Verával, valamint a 30 éves Cotton Club Singers formációját is. A Grund – vígszínházi fiúzenekar immár tizedik alkalommal hallható a Kultkikötőben.

Húszéves lett a balatoni nyarak egyik legfontosabb kulturális színtere, a Kultkikötő. Forrás: kultkikoto.hu

Húszéves lett a Kultkikötő

A színházi előadásokban neves művészek, köztük Szinetár Dóra, Péterfy Bori, Szulák Andrea, Mucsi Zoltán, Thuróczy Szabolcs, Hámori Gabriella és Csuja Imre, Elek Ferenc, Réti Adrienn, Botos Éva, Rusznák András, valamint Ember Márk lépnek színpadra. A repertoárban megtalálható az Art-Színtér, az Orlai Produkció, a Pinceszínház, a Pannon Várszínház, a Veszprémi Petőfi Színház, valamint a Kultkikötő, az Összpróba Alapítvány és a Thália Színház közös produkciója is.

A programsorozatban helyet kaptak idén is a Templomséták a Balaton körül. Zubreczki Dávid „építészeti mesemondó” nyolc különböző helyszínen kínál betekintést a Balaton természeti, építészeti múltjába és jelenébe.

A gyerekeknek szóló előadások között szerepel Süsü, Kippkopp és Tipptopp, Bogyó és Babóca, Vitéz László, Pinokkió, Babszem Jankó és Kóc bohóc története is. A Kippkopp és Tipptopp augusztus 7-i előadásához kapcsolódva közönségtalálkozót is szerveznek Marék Veronika íróval. A gyerekprogramok között lesz továbbá Halász Judit Csiribiri koncertje is augusztus végén, egy családi Kultkikötő-szülinapon.

– Amikor az elején fára mászva figyeltük, hogy esni fog-e az eső, még nem gondoltuk, hogy egyszer ekkora dolog nő ki ebből. A huszadik évforduló nemcsak ünnep, hanem felelősség is. Most már nemcsak álmodunk, hanem teljesítünk is. Egy kisgyerekből kamasz lett, és most egy felnőtt, aki remélem, kirepülni nem fog, de mégiscsak sok esetben a saját lábára kell állnia – fogalmazott Nagy Viktor, a Kultkikötő alapítója, kiemelve egykori és jelenlegi kollégái emberfeletti erőfeszítéseit, akik nélkül nem tekinthetne vissza ilyen szép múltra a balatoni nyarak egyik legfontosabb kulturális helyszíne.

Szabó Tamás operatív igazgató szerint az idei év azért is különleges, mert visszatekintenek erre a húsz évre, de közben előre is néznek. – A Kultkikötő nekem nem csupán munkahely, hanem egy életre szóló kapocs mindenkivel, egy közösség, egy otthon a nyarakban. Tizenhárom évvel ezelőtt diákmunkásként léptem be, ma operatív igazgatóként készülök a huszadik évadra és még mindig ugyanazzal a lelkesedéssel – mondta. A Kultkikötő teljes jubileumi programja elérhető a Kultkikötő.hu oldalon.