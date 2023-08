Máté Csaba a 4-0 után: Néhány gól bennünk maradt

A Ferencváros már a rájátszás első mérkőzésén közel került ahhoz, hogy ősztől a Konferencialiga csoportkörében szerepeljen, miután Vilniusban 4-0-ra intézte el a Zalgirist. Még magát Máté Csabát is meglepte, hogy a Fradi ennyi helyzetet tudott kialakítani, bár hozzátette, a meccs képe alapján a különbség a végén még ennél is nagyobb lehetett volna a csapata javára.

– Több lehetőségünk volt, mint amire számítottunk a meccs előtt. Talán ez annak is volt köszönhető, hogy emberhátrányban játszott az ellenfél, kicsit fel is adta a meccset, talán pár gól bennünk is maradt, de ne legyünk telhetetlenek – fogalmazott az M4 Sport kamerái előtt az FTC vezetőedzője. – Készültünk rá, hogy tudunk labdát szerezni az ellenfél térfelén, örülünk neki, hogy ennyiszer betaláltunk, ennyi helyzetet kialakítottunk.

A Ferencváros harmadik gólját az az Alekszandar Pesics szerezte, aki korábban sérült volt, így nyári átigazolása után most debütált új csapatában. A bemutatkozása pedig álomszerűen sikerült, becserélése után mindössze öt percre volt szüksége, hogy betaláljon.

– Ugyanúgy örülök Pesics góljának, mint a többiekének. Fontos, hogy az elől játszók gólra éhesek legyenek, azt hiszem, hogy ez jelen pillanatban mindenkire igaz a támadók közül. Így lehet többgólos mérkőzéseket játszani, amiket remélhetőleg meg is nyerünk.

Máté Csaba elárulta, a jövő csütörtöki visszavágón egyelőre nem jár az esze, csak a paksi bajnoki mérkőzésre gondol, amire vasárnap 17.30-kor kerül sor.

Borítókép: Máté Csaba (Fotó: MTI/EPA/Domenic Aquilina)