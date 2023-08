Verstappen magával versenyez, de hamarosan Vettelt is lekörözheti

Április vége óta, tehát közel négy hónapja nem állt más pilóta a dobogó legfelső fokán a Formula–1-ben, mint Max Verstappen (Red Bull). Ez még akkor is hosszú időszak, ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt három hétvégén nem rendeztek futamot, a pilóták és a szerelőgárdák a megérdemelt nyári vakációjukat töltötték. Most pedig azzal a tudattal térhetnek vissza a száguldó cirkusz körforgásába, hogy ha csak nem történik hatalmas csoda, akkor feltehetően senki sem tud Verstappen útjába állni és a holland pilóta behúzza sorban harmadik világbajnoki címét is, mivel öt futamgyőzelemnyi pontelőnye (125) van a tabellán hozzá legközelebb álló Sergio Pérezhez (Red Bull) képest.

Verstappen (jobbra) hamarosan Vettel egy rekordját túlszárnyalhatja Fotó: AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Dan Istitene

Az idei tizenkettőből tíz futamon diadalmaskodó holland pilóta (két győzelmet a csapattársának „engedett át”) így már további célokat is kitűzhet maga elé, például hogy átírja a rekordok könyvét.

Bár Verstappen már többször hangoztatta, hogy az ilyen statisztikák kevéssé érdeklik, a Magyar Nagydíjon aratott győzelme után kiderült, hogy ő is tisztában van a számokkal. Így azt is jól tudja, hogy ha a hétvégén a hazai futamát is megnyeri, az már a kilencedik sikere lesz a sorban, amivel beéri az eddigi csúcstartó Sebastian Vettelt, aki 2013-ban érte el a figyelemre méltó eredménysort.

Verstappen Vettel és Michael Schumacher egy rekordját már tavaly átadta a múltnak. A holland kiválóság 2022-ben tizenöt futamot nyert meg, míg híres elődei „csak” tizenhárom győzelemig jutottak a legsikeresebb éveikben (2013, illetve 2004). Ha így folytatja Verstappen, a saját csúcsát is megjavíthatja a hátralévő tíz fordulóban. Az egy idényben elért legtöbb dobogós helyezés is a kétszeres világbajnok nevéhez fűződik, aki 2018-ban 18-szor végzett az első háromban. Idén eddig minden versenyhétvégén ott volt a legjobbak között, így tizenkétszer pezsgőzött a pódiumon. Amennyiben ez a sorozat nem szakad meg, Schumacher (2002) után ő lehet a második pilóta, aki egy idényen belül minden versenyt dobogós helyen zár. Verstappen az F1-es pontrekordot is túlszárnyalhatja, itt is magával versenyez, miután tavaly 454 ponttal végzett.

A Formula–1 győzelmi örökranglistáján az éllovas Lewis Hamiltontól (Mercedes) még nagyon messze van a címvédő, hiszen a brit klasszis 103 sikerrel vezet, de Verstappen (45) a szezon végére a mostani ötödik helyéről a bronzérmes pozícióba ugorhat, ha lepipálja Alain Prostot (51) és Vettelt (53). A karrierjét 91 győzelemmel záró Schumacher második helye egyelőre biztonságban van.

A hétvége menetrendje Péntek: 1. szabadedzés 12.30, 2. szabadedzés 16.00

Szombat: 3. szabadedzés 11.30, időmérő 15.00

Vasárnap: Holland Nagydíj 15.00

„Verstappen dicséretet érdemel”

Gyakorta hangoztatott vélemény, hogy Verstappen dominanciája árt a száguldó cirkusznak, mert idén minden verseny előtt előre lehet tudni, hogy ki ér elsőként a célba, rajtoljon a kétszeres világbajnok akár a középmezőnyből, akár az élről. A riválisok is hasonlóan látják a helyzetet, és az elképzelt világukban a mostani egyeduralkodó nem versenyezne – ha ez lenne a valóság, már öt különböző futamgyőztesről számolhattunk volna be idén. Stefano Domenicali szerint azonban minden úgy van jól, ahogy van.

– Szerintem ez a megfelelő pillanat arra, hogy tisztelegjünk Verstappen előtt, mert ha megnézzük a másik autót, illetve a többiek lemaradását, látható, hogy Max elképesztő munkát végez. Biztos vagyok benne, hogy a következő években kisebb lesz a különbség a csapatok között, de ha valaki addig is kimagaslóan teljesít, annak az örökségét el kell ismernünk. Ilyen sikerszériák pedig mindig is részei voltak a Formula–1 történetének – emlékeztetett az F1 elnök-vezérigazgatója.

Hat szabad ülés maradt a következő idényre A Haas istálló csütörtökön bejelentette, hogy a következő idényt is a Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg pilótapárossal kezdik meg. Így már csak hat kiadó hely maradt 2024-re: az Alpha Taurinál kettő, az Alfa Romeónál, a Williamsnél, a Mercedesnél és az Aston Martinnál egy-egy. Utóbbi két ülésnek viszont várhatóan ugyanaz lesz a tulajdonosa, aki eddig, vagyis Lewis Hamilton, illetve Lance Stroll. Íme a jövő évi felállások: Red Bull: Max Verstappen (2028 végéig van szerződése), Sergio Pérez (2024)

Ferrari: Charles Leclerc (2024), Carlos Sainz (2024)

Mercedes: George Russell (2024)

Alpine: Esteban Ocon (2024), Pierre Gasly (2024)

McLaren: Lando Norris (2025), Oscar Piastri (2024)

Alfa Romeo: Valtteri Bottas (2025)

Aston Martin: Fernando Alonso (2024)

Haas: Nico Hülkenberg (2024), Kevin Magnussen (2024)

Williams: Alexander Albon (2024)

