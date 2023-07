Hamilton most nem, de a Red Bull történelmet írt a Magyar Nagydíjon

Lewis Hamilton (Mercedes) szombaton meghúzta az oroszlán bajszát. A hétszeres világbajnok három ezreddel lenyomta Max Verstappent (Red Bull) a 38. Magyar Nagydíj kvalifikációján, a címvédő ötös időmérős sikersorozatát megszakítva ezzel. A Mercedes pilótája nem akármilyen tettet hajtott végre ezzel, hiszen idén eddig csak Charles Leclerc (Ferrari) tudta egyszer, Azerbajdzsánban elhappolni az első rajtkockát a Red Bullok orra elől. Arról nem is beszélve, hogy ez volt Hamilton kilencedik pole pozíciója a Hungaroringen, ami egyedülálló teljesítmény az összes pályát tekintve. Ez a győzelmeket tekintve is igaz lehetett volna, a brit versenyző a kilencedik sikerére hajtott hazánkban, ennyiszer egy pilóta sem nyert egyazon helyszínen. Igen ám, csakhogy a Red Bull is történelmet akart írni vasárnap, és a tizenkettedik futamgyőzelmét is hozzátenni a lenyűgöző szériájához.

Hamilton (jobbra) nem tudta tartani a lépést a Red Bull-lal. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Hamilton és Verstappen mögé Lando Norris, Oscar Piastri (mindkettő McLaren), Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) és Leclerc sorakozott fel a rajtrácsra a dugig megtelt lelátók előtt. A piros lámpák kialvása után a Red Bull került közelebb a rekordhoz Hamiltonnal szemben. Verstappen könnyedén megelőzte a Mercedes versenyzőjét, majd Piastri és Norris is elhúzott mellette. A 11. helyről rajtolt Carlos Sainz (Ferrari) a hatodik helyre ugrott előre, a kilencedik Sergio Pérez (Red Bull) pedig csak egy pozíciót javított.

A mezőny hátsó felében nagy volt a kavarodás, a rajt után beragadt Csou dominóeffektust idézett elő: meglökte Daniel Ricciardót (Alpha Tauri), ő Esteban Ocont (Alpine), aki csapattársát, Pierre Gaslyt (Alpine) nyársalta fel. A két Alpine versenyének azonnal lőttek, kezdhettek csomagolni a franciák.

Bár Verstappent az időmérőn harcra késztették a riválisok, versenytempó tekintetében továbbra is hatalmas a Red Bull előnye. A címvédő egykettőre ellépett Piastritól, de mögöttük is állandósultak a különbségek egészen az első kerékcserékig.

Hamilton és Norris korábban ment ki a bokszba, mint Piastri. Ez Norris malmára hajtotta a vizet, ráadásul a McLaren brit pilótája szélvészgyors kivezető kört produkált, és a kiállások után csapattársa elé került.