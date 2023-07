Aranyáron mérik a gíroszt a Hungaroringen

Bár a Hungaroring környékén nagy volt a jövés-menés, az árusok standjainál korántsem lehetett tolongásról beszélni. Igaz, ezúttal a Magyar Nagydíj idejére jellemző hőség helyett kellemesen hűvös és esős (legalábbis az első szabadedzés idején) volt az idő pénteken, feltehetően nem csak ez riasztotta el a – többségében külföldi – szurkolókat a vásárlástól.

Az árak ugyanis az előző évhez képest is jócskán megemelkedtek. Az üdítőitalok a tavalyi 800 forint helyett most 1000 forintba kerülnek, a sör ára 1300-ról 1800-ra ugrott, röviditalokat tavaly már 2000 forintért is lehetett kapni, idén azonban minimum 3000-t kell kifizetni értük, a presszókávé 800 forintba, míg egy vaníliaturmix 2000-be kerül.

Hasonlóképp az ételek ára sem mondható barátinak. A legolcsóbb a perec a maga 2000 forintos árcédulájával, majd az amerikai hot dog következik 2500-zal, a kürtős kalács 2800 (Nutellával töltve már 3800), a belga gofri 3000, a hamburger 3500, a legdrágább pedig a gírosz, amit aranyáron mérnek – 6500 forintot is elkérnek érte.

Ha kedvenc csapatunk színeit akarjuk magunkra ölteni, a Mercedes-szurkolók jobban járnak, pólót már 13 ezer forintért is lehet találni, baseballsapkát pedig 15 ezerért. A Red Bull sikereiért szorító nézőknek ugyanez egyes standoknál 23 ezer forintba kerül. A kapucnis pulóverek ára 38 ezernél kezdődik, de a ferraris felsőruházatért akár 63 000 forintot is elkérnek.

Így érdemes utazni Érdemes kihasználni a MÁV–Volán-csoport járatait a Formula–1-es versenyhétvége idején. A Hungaroringre Kerepesig a MÁV–HÉV és onnan a Volánbusz ingyenes különbuszai nyújtanak egyszerű eljutási lehetőséget. Visszafelé, ha Budapest az úti cél, a MÁV–Volán-csoport azt javasolja, hogy a Gödöllőig közlekedő különbuszokról a modern, klimatizált motorvonatokkal utazzanak tovább, hiszen a KISS illetve dupla FLIRT motorvonatok negyed óránként indulnak a Keleti pályaudvarra, a leggyorsabb eljutást biztosítva a fővárosba. A MÁV–HÉV járatait első sorban Mogyoród és Örs vezér tere között leszálló utasoknak ajánlják. Mindhárom versenynapon fixáras egyúti és odavissza úti jegyet is válthatnak a MÁV–Volán-csoport járataira a látogatók.

Borítókép: Szurkolókból nem volt hiány a pálya környékén (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)