Ászok a falban, Verstappen és Hamilton pedig mért kör nélkül a Hungaroringen

Sergio Pérez (Red Bull) minden versenyhétvége előtt fogadkozik, hogy ezúttal összeszedi magát, a kivitelezésbe azonban az elmúlt öt alkalommal egyaránt hiba csúszott, és lemaradt az időmérő utolsó szakaszáról, a futamoknak így sosem vágott neki jó kilátásokkal.

Sergio Pérez számára korán véget ért a szabadedzés a Hungaroringen Fotó: AFP/Ferenc ISZA

A mexikói pilóta a csapnivaló eredményei után maga is elfogadta, hogy bár bízott benne, idén sem lesz világbajnok (csapattársa, Max Verstappen 99 ponttal jár előtte), de a már megszokottnak mondható ígéretet a Magyar Nagydíj előtt is megtette. Ehhez képest rosszabbul nem is indulhatott volna neki a hétvége, hiszen alig kezdődött el az első szabadedzés, Pérez máris a gumifalban találta magát. A tapasztalt pilóta ráhajtott a fűre, ezután megforgott, majd a fal állította meg a Red Bullt.

Tizenegy perc elteltével folytatódott a tréning, a bokszutcában mondhatni dugó alakult ki, mert mindenki a pályára tülekedett. Túl sok tapasztalatot azonban nem szereztek a versenyzők, mivel a péntekre beígért eső megérkezett, így rövidesen visszatértek a garázsba, és le is cövekeltek ott. Ennek legfőképp Pérez örülhetett, hiszen amíg a szerelők próbálták helyrekalapálni a Red Bullt, nem veszített értékes edzésidőt a többiekhez képest.

Időnként ugyan néhány pilóta kimerészkedett a pályára egy-egy tapogatózó körre, de még csak be sem fejezték ezeket, így az edzés utolsó negyedéhez érkezve még csak három versenyzőnek volt mért köre.

Carlos Sainz nem volt köztük, és a hajrában sem tudott ezen változtatni – mivel ő is eltalálta a falat. Újabb piros zászlós szakasz következett, és közben az eső is alábbhagyott, így a nézők végre láthattak egyszerre több autót is a pályán.

A megszokottnak mondható Verstappen-részsiker ugyanakkor elmaradt, mert a holland nem futott mért kört, ahogy a mezőnybe féléves kihagyás után visszatérő Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), Esteban Ocon, Pierre Gasly (mindkettő Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), illetve a két autótörő, Pérez és Sainz sem.

A felemás edzést végül a Hungaroringen tavaly pole pozíciós George Russell (Mercedes) nyerte, mögötte Oscar Piastri (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) és Valtteri Bottas (Alfa Romeo) következett.

Az időjárás miatt a rózsaszín volt a leggyakoribb szín a lelátókon – a nézők felkészülten, esőköpenyekkel érkeztek –, de a tréning befejeztével kisütött a nap, és a célegyenesben ezután főleg a narancssárga uralkodott. Az első szabadedzéseken egyébként még közel sem volt telt ház, és a helyi jegyirodákban megtudtuk, hogy péntekre még akadnak szabad ülőhelyek. Szombatra azonban már csak állójegyet lehet kapni, vasárnapra pedig már nincsenek belépők. Akik kilátogatnak a Hungaroringre, azoknak érdemes a MÁV–Volán-csoport járatait választani, Mogyoródra tartva HÉV-vel, majd ingyenes különbuszokkal ajánlott utazni. A fővárosba igyekvő szurkolóknak a MÁV–Volán-csoport azt javasolja, először a Gödöllőre tartó különbuszokra szálljanak, onnan pedig vonattal folytassák az útjukat.

A hétvége további programja Formula–1, péntek: 2. szabadedzés 17.00. Szombat: 3. szabadedzés 12.30, időmérő 16.00. Vasárnap: Magyar Nagydíj 15.00

Formula–2, péntek: időmérő 16.00. Szombat: sprint 14.15. Vasárnap: futam 10.05

Formula–3, péntek: időmérő 15.05. Szombat: sprint 9.50. Vasárnap: futam 8.25

Porsche Szuperkupa, szombat: időmérő 11.20. Vasárnap: futam 12.00.

Borítókép: Sergio Pérez után Carlos Sainz is a falban végezte (Fotó: Kurucz Árpád)