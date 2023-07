Arra még a Mercedes sem volt képes, amire most a Red Bull készül

Hosszú-hosszú időn keresztül a Hungaroring nem tartozhatott a Red Bull kedvenc pályái közé. A 2010-es évek eleji dominancia idején is csak elvétve pezsgőzhetett az osztrák istálló valamely pilótája a dobogó tetején, 2022-ig mindössze Mark Webber és a tavalyi idény végén ülés nélkül maradt, de a mostani hétvégén már az Alpha Tauri versenyzőjeként, a leváltott Nyck de Vries helyére érkező Daniel Ricciardo tudott egy-egy győzelmet felmutatni. Ehhez képest most az jelentene meglepetést, ha nem az energiaitalosoknak teremne babér a Formula–1-es Magyar Nagydíjon.

A Red Bull fejlesztésekkel készült a Magyar Nagydíjra Fotó: Kurucz Árpád

Max Verstappen már az előző szezonban is oktatta a mezőnyt, és a tizedik helyről indulva repítette az élre a Red Bullt. Pedig ilyesmi ritka a mogyoródi pályán, korábban mindössze Esteban Ocon (Alpine) volt képes arra, hogy a második sortól hátrébb rajtolva győzzön. A lassú, kanyargós pályán rendkívül nehéz előzni ugyanakkor általában a pole pozíció sem garancia a sikerre: a legutóbbi tizennyolc futamból mindössze hat rajt-cél győzelem született a Hungaroringen.

Rekorddöntések kapujában a Red Bull és Verstappen

A kétszeres világbajnok Verstappen az idei időmérőkön tarol, a legutóbbi öt versenyt az első rajtkockából indulva nyerte meg, és ha most is így tesz, Michael Schumacher rekordját állíthatja be. Arról nem is beszélve, hogy ez lehet zsinórban a hetedik győzelme, ilyen meggyőző sorozatra pedig korábban csak négy pilóta volt képes.

Míg Verstappen többedmagával osztozna a trónon, munkaadója egyedülálló csúcsot érhet el, amennyiben a holland pilóta, esetleg csapattársa, a mostanában nem éppen acélosan teljesítő Sergio Pérez nyer Mogyoródon. Egymás után ez lenne a Red Bull tizenkettedik diadala, ilyesmire pedig a korábbi évek sikercsapatai, a Mercedes és a Ferrari sem volt képes. Az eddig rekorder, a McLaren 1988-ban zsinórban tizenegy győzelemig jutott legendás párosának, Ayrton Sennának és Alain Prostnak köszönhetően. Továbbá ez lehet a Red Bull történetének 250. dobogós helyezése – így is, úgy is lehet ok az ünneplésre. A bikák a pezsgőzést nem is bízzák a véletlenre, és komoly, január óta készülő fejlesztési csomaggal érkeztek meg Magyarországra.

– A Magyar Nagydíj mindig izgalmas, tavaly például a hűvösebb időjárás és az eső miatt olykor nehéz volt helyesen dönteni, de végül sikerült – emlékezett vissza Verstappen. – Lenyűgöző élmény itt vezetni, technikás pályáról van szó, ez egy olyan verseny, amit mindig nagyon várok. Néhány fejlesztéssel készültünk erre a hétvégére, remélhetőleg az elvárásainknak megfelelően működik majd velük az autó. Bízunk benne, hogy sikerül extra teljesítménnyel előrukkolnunk a következő futamokra.

Így érdemes utazni Érdemes kihasználni a MÁV-VOLÁN-csoport járatait a Formula–1-es versenyhétvége idején. A Hungaroringre Kerepesig a MÁV-HÉV és onnan a Volánbusz ingyenes különbuszai nyújtanak egyszerű eljutási lehetőséget. Visszafelé, ha Budapest az úti cél, a MÁV-VOLÁN-csoport azt javasolja, hogy a Gödöllőig közlekedő különbuszokról a modern, klimatizált motorvonatokkal utazzanak tovább, hiszen a KISS illetve dupla FLIRT motorvonatok negyed óránként indulnak a Keleti pályaudvarra, a leggyorsabb eljutást biztosítva a fővárosba. A MÁV-HÉV járatait első sorban Mogyoród és Örs vezér tere között leszálló utasoknak ajánlják. Mindhárom versenynapon fixáras egyúti és odavissza úti jegyet is válthatnak a MÁV-VOLÁN-csoport járataira a látogatók.

Verőfényes napsütés, kvalifikáció új köntösben

Az időjárás aligha fog belezavarni a Red Bull tervébe. A mai szabadedzések várhatóan esős körülmények között zajlanak majd, illetve az időmérő idején is lehet számítani záporokra, a vasárnapi futamot ugyanakkor minden bizonnyal verőfényes napsütésben rendezik meg.

A kvalifikációra visszatérve, a Formula–1 a hétvégén némiképp módosít a lebonyolításon. Az egyes szakaszokban ugyanis előre meghatározott gumikeverékeken hajthatnak csak a pályára a pilóták, sorrendben a kemények, a közepes, majd a lágy abroncsokat kell használniuk.

A korábbi hírekhez képest a hollywoodi forgatókönyvírók sztrájkjának ellenére Mogyoródon is folytatódik a száguldó cirkuszról szóló, Brad Pitt főszereplésével készülő film forgatása, Silverstone-hoz hasonlóan ezúttal is felhúzták a fiktív APX GP valósághű garázsát. Az Oscar-díjas színészlegenda azonban ezúttal nem tűnik fel benne.

A hétvége programja Formula–1, péntek: 1. szabadedzés 13.30, 2. szabadedzés 17.00. Szombat: 3. szabadedzés 12.30, időmérő 16.00. Vasárnap: Magyar Nagydíj 15.00

Formula–2, péntek: időmérő 16.00. Szombat: sprint 14.15. Vasárnap: futam 10.05

Formula–3, péntek: időmérő 15.05. Szombat: sprint 9.50. Vasárnap: futam 8.25

Porsche Szuperkupa, szombat: időmérő 11.20. Vasárnap: futam 12.00.

Borítókép: Max Verstappen jókedvűen érkezett meg Magyarországra (Fotó: AFP/ATTILA KISBENEDEK)