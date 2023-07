A Ferrari számára rossz emlék, Verstappen és Russell másként látja

De nem csak emiatt húzhatjuk ki magunkat. A tavalyi futamon telt ház volt, a négy nap alatt pedig 290 ezer néző látogatott ki a Hungaroringre. A versenyünk népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy idén vasárnapra már decemberben elkelt az összes jegy. A Magyar Nagydíj turisztikai vetületéről is szólni kell: a tavalyi adatokhoz képest idén negyven százalékkal magasabb a szállodai előfoglalások száma, ezeknek több mint negyven százalékát négy-, tizenegy százalékát ötcsillagos szállodákba kötötték le.

A Hungaroringen a holland szurkolók tömegétől idén is narancssárgába borulhatnak a lelátók, miként tavaly, amikor Max Verstappen úgy nyert a Red Bull-lal a Mercedes két pilótája, Lewis Hamilton és George Russell előtt, hogy az időmérőn motorproblémával küszködve csak a tizedik rajtkockát szerezte meg. Russell számára örökre emlékezetes marad a hétvége, mert szombaton pályafutása első pole pozícióját ünnepelhette; azóta sem jött össze neki a második. Az időmérőn a két ferraris, Carlos Sainz és Charles Leclerc végzett a második és a harmadik helyen, ám a maranellói istálló a futamot nagyon eltaktikázta a kerékcseréknél a gumiválasztásokkal, s be kellett érnie a negyedik és a hatodik helyekkel.

A már kétszeres világbajnok, és a vb-n most is vezető Verstappen tavaly nyolcadszor indult a Magyar Nagydíjon, és először győzött. Akárcsak Russell, ő is nálunk volt először pole pozíciós, még 2019-ben, ám a holland már 27 rajtelsőséget számlál. A Hungaroring „királya” Hamilton, akit nyolcszor intettek le elsőként itt, legutóbb 2020-ban. S emlékezzünk arra is, hogy 2021-ben első és eddigi egyetlen futamgyőzelmét aratva Esteban Ocon nyerte meg a Magyar Nagydíjat az Alpine-nal; ebből a „kicsik” is erőt meríthetnek nálunk.

Borítókép: Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ünnepel csapatával, miután győzött a Formula–1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2022. július 31-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)