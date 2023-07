Több millió forintot érő trófeák járnak a Magyar Nagydíj legjobbjainak + videó

Az előttünk álló hétvégén ismét felbőgnek a motorok a Hungaroringen. A száguldó cirkusz pilótái még nem érkeztek meg a 38. Formula–1-es Magyar Nagydíj helyszínre, de az újságírók egy sajtótájékoztató keretén belül hétfőn betekintést nyerhettek az előkészületekbe, illetve a dobogósoknak járó trófeák is leleplezésre kerültek. De előbb Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár egy fontos információt is megosztott a mogyoródi futam jövőjéről. A Magyar Nagydíjnak jelenleg 2027-ig van szerződése, így addig mindenképp biztosított a helye a versenynaptárban.

Ismét herendi porcelánnal gazdagodnak a Magyar Nagydíj legjobbjai. Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

– Bízunk benne, hogy már a hétvégi Magyar Nagydíjon beszámolhatunk a szerződés meghosszabbításáról. A céldátum 2032, de nemcsak öt évre tervezünk, hanem egy további ötéves opcióval is. Ehhez garantálnunk kell, hogy 2026. december végéig teljesíteni tudjuk a korábban megszabott feltételeket, megvalósítani a fejlesztéseket – fogalmazott Schmidt Ádám.

Megújulás előtt áll a Hungaroring

Valószínű, hogy a jövőben már csak hat futamot rendeznek Európában, a cél, hogy ezek egyike továbbra is a Magyar Nagydíj legyen. Az infrastruktúra modernizálására ezért is nagy szükség van, erről már Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója beszélt.

– Nemcsak a futam megrendezésével kell foglalkozni, hanem remélhetőleg hosszú a hónapig tartó tárgyalássorozat is befejeződik a hétvégén. 1985 óta nagyobb felújítás nem zajlott a pályán, és a közművek állapota veszélyeztette a biztonságos működést, ezért a víz- és áramellátás meg fog újulni a jövő év elejére. Új bejáratot is építünk, ez is jelzi majd, hogy a Hungaroring harmincnyolc év után megújul. A 2026-os futamra a főépületet és a célegyenesben elhelyezkedő főlelátót is fel kell újítani, viszont nehéz lesz úgy építkezni, hogy közben a 2024-es és 2025-ös versenyeket is probléma nélkül le tudjuk bonyolítani – mondta Gyulay Zsolt, majd hozzátette,

telt ház és bevételi csúcs lesz a hétvégén. Tavaly közel 300 ezer néző látogatott ki a Hungaroringre, az idei futamra pedig a vasárnapi ülőhelyek már 2022 decemberében elfogytak. Februárban alig akadt belépő a hétvége bármely napjára, ugyanakkor még néhány állójegy várhatóan a futam napján is megvásárolható lesz.

Gyulay felfedte, a pálya már elérte a maximális befogadóképességét, egy nap százezer embert tud befogadni. Ugyanakkor a fejlesztésekkel egyetemben igyekeznek majd növelni a befogadóképességet is. A rajongóknak a jövőben a jegyárak emelkedésével is számolniuk kell, hiszen mint arra a vezérigazgató rávilágított, a Hungaroring a jegybevételből működik, ebből rendezik meg a futamot, illetve tartják fenn a pályát.

A Magyar Nagydíjat idén némileg szokatlan időpontban, nem a megszokott nyári szünet előtt rendezik, a mogyoródi helyett a spái futam után indulnak vakációzni a pilóták. Idővel visszakerülhet „a helyére” a hazai verseny, jövőre azonban még nem – szerették volna elkerülni, hogy az olimpia megnyitójával egy időben legyen a Magyar Nagydíj.