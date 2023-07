„Pérez teljesítményére még a hozzám hasonló vénségek is képesek”

Hatalmas a kontraszt a Red Bull pilótáinak teljesítménye között. Max Verstappen futószalagon szállítja csapatának a pole pozíciókat és a győzelmeket, Sergio Pérez eközben az időmérőkön rendre a mezőny második felében kullog, emiatt aztán a versenyei arról szólnak, hogy megpróbálja menteni a menthetőt, azaz minél inkább felzárkózni.

A Red Bullnál egyelőre nem gondolnak Pérez leváltására Fotó: EPA/POOL/CHRISTIAN BRUNA

Nem volt ez másképp a múlt hétvégi Brit Nagydíjon sem. Péreznek ez volt az ötödik olyan kvalifikációja, amelyen lemaradt a harmadik szakaszról, aztán a futamon a tizenötödik helyről rajtolva a hatodik lett. Emiatt érthető módon sok kritika éri a teljesítményét, legutóbb a Red Bull egykori pilótája, Mark Webber sem kímélte a mexikóit, aki Silverstone-ban arról beszélt, a változékony időjárás gondot okoz neki.

– Azt hiszem, hogy jelenleg egyértelműen a kvalifikáció a gyenge pontja. Ha bármilyen módon is megváltoznak a körülmények, szenved, hogy tiszta köröket teljesítsen. Barátom, a versenyeken bárki képes lenne a felzárkózásra, még én is, ami egy hozzám hasonló vénségtől rendben is lenne. Kezdenie kell valamit az időmérőkkel, a változékony körülményekkel. Szerintem minden rendben lesz, de ilyen szinten bármilyenek is a körülmények, képesnek kell lenned a jó teljesítményre – húzta alá az ausztrál exversenyző.

Pérezt hidegen hagyják a kritikák

Természetesen Pérez fülébe is eljutnak az ilyen vélemények, de a 33 éves pilótát hidegen hagyja, hogy a külvilág mit mond róla. Az istállón belül pedig Christian Horner csapatfőnök és Helmut Marko tanácsadó is támogatja.

– Helmut és Christian teljes mellszélességgel támogat, ahogy a csapat többi tagja is. Tudják, mire vagyok képes – jelentette ki Pérez. – Nem is érdekelhetne kevésbé, hogy mások mit mondanak rólam. Tizenhárom éve versenyzem a Formula–1-ben, láttam már mindent, úgyhogy nem aggódom. Arra összpontosítok, hogy visszatereljem a helyes útra az idényemet, és közben élvezzem a versenyzést.

Később egy másik nyilatkozatában ígérte, tenni fog érte, hogy jobb eredményeket érjen el.

– Kicsit érzékeny voltam az autó reakcióira az elmúlt néhány hétvégén, főleg szombatonként, amikor kevés benne az üzemanyag. A szimulátorban mostantól azon fogok dolgozni, hogy javuljak e téren.

Felkészül Ricciardo?

Míg mások Pérez leváltását sürgetik, a Red Bull egyelőre kitart pilótája mellett. Christian Horner meg is magyarázta, hogy miért – a felemás eredményei ellen is tartja a második helyet a tabellán. Hozzátennénk, ez jelen pillanatban talán inkább a riválisok hullámzó teljesítményének köszönhető, mint Pérez.

– A második helyen áll a bajnokságban, ráadásul növelte az előnyét Fernando Alonsóval szemben. Remek az autónk, de mindkettővel versenyben kell lennünk – fogalmazott a csapatfőnök. – Silverstone-ban az utolsó etap során rendkívül gyors volt. Frusztrálja őt, hogy minden versenye a felzárkózásról szól. Csak meg kell oldania az időmérős problémáit, mi pedig csapatként mindent megteszünk, hogy támogassuk ebben.

Horner arról is beszélt, bár Daniel Ricciardo személyében van egy bevethető tartalékpilótájuk, egyelőre nem szerepel a terveik között, hogy ülést adjanak neki. A kivételt az e heti Pirelli-teszt jelenti Silverstone-ban, ahol az ausztrál versenyző rója majd a kilométereket.

– Csodálatos lesz őt újra egy Red Bullban látni, és megnézni, éppen hol áll – egyrészt a tempót illetően, másrészt fizikailag és mentálisan. És persze érdekes lesz hallani, hogy milyen visszajelzéseket ad majd az autóról. Jó lehetőség lesz ez neki, hogy újra a volán mögé üljön, ráadásul egy olyan autóban, ami (Max Verstappen révén – a szerk.) győzött Silverstone-ban. Ennek ellenére nem szeretnénk versenyzőként bevetni őt, ezt bizton állíthatom. Szerettünk volna lehetőséget biztosítani, hogy a csapatban, a Formula–1-ben maradjon. Veszteség lett volna a sorozat számára, ha hirtelen eltűnik – tette hozzá.

Borítókép: Sergio Pérez Silverstone-ban (Fotó: EPA/CHRISTIAN BRUNA)