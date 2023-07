Verstappen nyolcadszor, de a hazai szurkolók is örülhettek a Brit Nagydíjon

A Formula–1-es Brit Nagydíj szombati időmérőjén a hazai szurkolók egy honfitársuk parádés szereplésének örülhettek, de nem a Mercedes valamelyik pilótájáról, Lewis Hamiltonról vagy George Russellről volt szó: Lando Norris (McLaren) másodikként zárt a kvalifikációban, és kis híján a pole pozíció is az övé lett. A vb-címvédő és a pontversenyben jelenleg is vezető Max Verstappen (Red Bull) a legvégén orozta el tőle. A holland így egymás után az ötödik rajtelsőségét könyvelhette el, de a McLarennél nagyobb volt az öröm, már csak azért is, mert a második hely mellett a harmadikat is megkaparintották, nevezetesen az újonc ausztrál Oscar Piastri.

S mindezt a futam rajtjánál még lehetett fokozni, mert Norris egyből elhúzott Verstappen mellett, és a regnáló világbajnok csak az ötödik körben tudta visszaelőzni. A McLarennél persze tisztában voltak azzal, hogy nekik nem az oroszlán bajszát kell megrángatniuk, s azon dolgoztak, hogy minél jobban meglépjenek a negyedik helyen autózó ferraris Charles Leclerc-től, majd a monacóit váltó Russelltől. Az 52 körös futam 33. körében a dán Kevin Magnussen (Haas) kigyulladó autója és a biztonsági autós fázis megzavarta az addigi nyugodt körözést és a kerékcserék időszakát. A mezőny Verstappen, Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Fernando Alonso (Aston Martin) élcsoporttal rugaszkodott neki a folytatásnak az utolsó 13 körre. A McLarenek kemény keverékű abroncsokon voltak, ami aggodalomra adott okot; Hamilton lágy keverékeken rá is rontott Norrisra, de nem bírt vele.

Verstappen a Brit Nagydíjat is behúzta, már 43 futamgyőzelmet számlál az autósport elitkategóriájában, az idei tíz versenyből nyolcat ő nyert meg. Norris lett a második, Hamilton pedig a harmadik. A hazai szurkolók nem lehettek elégedetlenek, hiszen az idei világbajnokságon a címvédő mögött külön verseny zajlik. Piastri futott be negyedikként, így ez a vasárnap mindenképpen a McLaren nagy napja lett.

Max Verstappen az összetettben 99 pontos előnnyel áll az élen csapattársa, a mexikói Sergio Pérez előtt. A világbajnokság két hét múlva a Hungaroringen, a 38. Magyar Nagydíjjal folytatódik.

Borítókép: A Brit Nagydíjon a McLaren nyerte a külön versenyt, ami idén Max Verstappen mögött zajli (Forrás: Twitter/McLaren)