Verstappen asztaltársasága folyamatosan változik – mi a McLaren titka?

A címvédő és kétszeres világbajnok, a vb-pontversenyben jelenleg is már 99 ponttal vezető Verstappennek az idei mérlege tíz futamból nyolc győzelem. S ő maga is kimondta már, megérti, ha a nyomasztó fölénye untatja a szurkolók többségét. A pole pozícióból induló holland pilótát Silverstone-ban a közvetlenül mögötte rajtoló Lando Norris (McLaren) lerajtolta, és meglepetésre öt körön át tartotta is a vezető pozícióját, utána azonban helyreállt az F1-es világ rendje. Norris végül második lett, a futam végén Lewis Hamilton (Mercedes) nem tudta megelőzni, pedig nagyon igyekezett. A negyedik helyen a McLaren másik pilótája, a Norrisnál egy évvel fiatalabb, 22 esztendős ausztrál újonc, Oscar Piastri zárt. A wokingi csapat az idei legjobb versenyén van túl, és a felfelé ívelő formáját már előrevetítette, hogy az előző futamon, az Osztrák Nagydíjon Norris negyedik lett.

S ha Hamilton most nem profitál egy „ingyen” kerékcserét egy biztonsági autós fázisból, akkor a dupla dobogó is összejöhetett volna a McLarennek. A csapat azonban a vb tizedik futamán így is több pontot szerzett (30), mint az előző kilencen összesen (29). Nem kérdés, hogy istálló nagyon beletalált a legújabb fejlesztési csomagjával.

– Az MCL60 minden sebességtartományban gyorsult, és a gumikezelése is javult. Nagyon hamar hozza működési tartományba az abroncsokat, de nem melegíti és koptatja el őket – árulta el Andrea Stella csapatfőnök, magyarázatot adva arra, hogy a végjátékban miért tettek fel kemény abroncsokat Norris autójára, amit a pilóta sem értett, ő inkább a lágy keveréket választotta volna.

Amikor kiderült, hogy a virtuális biztonsági autós fázis helyett be is megy a safety car, Verstappen és Norris között eltűnt a kilenc másodperces időkülönbség, így a lágy gumi lehetőséget adott volna Norrisnak a támadásra, de a szerelők már a kemény keverékekkel várták a pilótát, és a csapatvezetés szerint semmiképpen sem érte volna meg kockáztatni egy zűrzavaros helyzetet. Verstappent aligha előzhették volna meg, és Stella elmondta, az újraindítás után – amikor még 13 kör volt hátra – Norrisnak csak négy kanyarig kellett aggódnia, hogy Hamilton megelőzi őt, ennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy megfelelő hőmérsékletre hozza a kemény abroncsokat, utána már megvolt a szükséges tapadása, és bátran belemehetett a kanyarokba.

Lando Norris mindenkit meglocsolt:

Az idei vb-n Verstappen mellett csak csapattársa, Sergio Pérez tudott futamot nyerni, kétszer; Norris silverstone-i második helyével viszont a McLaren az ötödik csapat lett, amelyik a Red Bullon kívül már szerzett dobogós helyezést: az Aston Martin (Fernando Alonso), a Mercedes (Hamilton, George Russell), a Ferrari (Charles Leclerc) és az Alpine (Esteban Ocon) után.

Verstappen: Mögöttünk nagyon együtt van a mezőny

Minderre Verstappen is kitért a futamot követő sajtótájékoztatón:

– Minden versenyen valaki más ül le ide – mosolygott a címvédő Norris és Hamilton mellett. – Mögöttünk nagyon együtt van a mezőny, és ha valaki csak egy kicsit is jobban be tudja állítani az autóját egy bizonyos pályatípusra, akkor azon a versenyen megelőzi a közvetlen riválisait. Fogalmam sincs, hogyan alakul majd a következő verseny, a Magyar Nagydíj, de eddig az jelenti az állandóságot, hogy mi vagyunk a leggyorsabbak, és számunkra ez a legfontosabb.

Legalább azért a Red Bull mögött van verseny a világbajnokságon is.

SAJTÓSZEMLE:

The Sun: „Lewis Hamilton és Lando Norris a legjobbját nyújtotta, hogy a Silverstone-ban jelen lévő 160 ezer szurkoló jó futamot láthasson. Megküzdöttek egymással a második helyért, miközben Max Verstappen újfent legyőzhetetlennek bizonyult.”

The Guardian: „Természetesen Verstappen nyert. Cinikusan azt is kérdezhetnénk: mikor nem? Mögötte viszont a veterán Lewis Hamilton összecsapott a második helyért az ifjú titánnal, Lando Norrisszal, akinek éppen Hamilton a példaképe. Ők ketten hozták össze azokat az izgalmas pillanatokat, amelyek megmentették ezt a versenyt.”

Marca: „Max Verstappen az idei szezon eddigi legkisebb előnyével diadalmaskodott a Brit Nagydíjon. Csak 3,9 másodperccel előzte meg az elképesztő teljesítményt nyújtó Lando Norrist.”

Gazzetta dello Sport: „A Brit Nagydíj öt körig tartott – ennyire volt szüksége Max Verstappennek, hogy megelőzze a villámrajtot vevő Lando Norrist.”

Kurier: „Esedékessé vált a következő rekorddöntés a Formula–1-ben. A Red Bull sorozatban 11. futamgyőzelmét aratta. Hasonló sorozatra eddig csak egy F1-es istálló volt képes: 1988-ban az Ayrton Senna és Alain Prost fémjelezte McLaren.”

Borítókép: Lando Norris, Max Verstappen és Lewis Hamilton a Brit Nagydíj eredményhirdetésén (Fotó: EPA/Christian Bruna)