Mark Webber: Budapest olyasmit kínál, amit a mi városaink nem + videó

Mark Webber nemcsak a 38. Magyar Nagydíj miatt látogatott el most hazánkba, hanem egy jótékonysági gálán is részt vett a budai Várban. Mint elmondta, Formula–1-es versenyzőként nem volt rá lehetősége, hogy körbejárja az egyes városokat, ahol megfordult, most viszont már van ideje nézelődni. Így ezt Budapesten is megtette, és azonnal lenyűgözte őt a magyar főváros.

– Mindig szívesen jöttem ide, és a családom is szeretett erre a versenyre járni. Egyedi pálya, a város pedig gyönyörű. Korábban sajnos leginkább csak a pálya és a hotel között jártam, mindig csak a munka miatt voltam itt. Ez most különleges élmény, a Vár káprázatos építmény, ahonnan gyönyörű a kilátás. Tudom, hogy most újították fel, hogy még szebbé tegyék és visszaadják a régi fényét. Ausztráliában nincs semmi hasonló, igazán lenyűgöző, hogy láthatom.

Borítókép: Mark Webber a Hungaroringen 2013-ban (Fotó: MTI/Marjai János)