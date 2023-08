Verstappennek hiányzik az F1, emiatt meggyűlhet a baja a rendőrséggel + videó

A világbajnoki pontversenyt vezető Max Verstappen (Red Bull) a barátnőjével, Kelly Piquet-vel Korzikán és Szardínia szigetén töltötte a négyhetes nyári szünet egy részét, majd visszatért otthonába, Monacóba. A hosszú kihagyás alatt a kétszeres világbajnoknak talán már hiányzott a száguldozás, ezért a kétmillió eurót érő luxusautójával, egy Aston Martin Valkyrie-vel a pálya helyett az utakon száguldozott.

Verstappen közeli barátja, Mark Cox osztott meg erről egy videót a közösségi médiában, amivel akár bajba is sodorhatja a holland pilótát. Verstappen ugyanis a megengedett 90 km/órás sebességhatárt jóval túllépte, és 124 km/órás sebességgel repesztett végig egy alagúton, közben pedig több közlekedési szabály ellen is vétett, csak egy kézzel fogta a kormányt, illetve fejhallgatót is viselt.

Francia sajtóbeszámolók szerint a videó a hatóságok figyelmét is felkeltette, vizsgálják az esetet.

Even during summer break Max is driving a Newey spaceship😭 pic.twitter.com/9qAMW0agSB — Enzo  (@Aperta) August 19, 2023

Borítókép: Max Verstappen a belga versenyhétvégén (Fotó: EPA/Olivier Matthys)