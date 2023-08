Hamilton beletörölte a lábát Pérezbe

Biggest points gaps between teammates at the summer break (since 2010):



1. Alonso / Massa: 139pts (2012)

2. Verstappen / Perez: 125pts (2023)

3. Verstappen / Gasly: 107pts (2019)

4. Alonso / Stroll: 102pts (2023)

5. Alonso / Raikkonen: 88pts (2014)