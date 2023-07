Wolff védelmére kelt a pimasz Verstappennek

Verstappen a leintést követően azt állította, az egyeztetés után visszavett a tempóból, a futam végére mégis 22 másodpercre elhúzott a második Sergio Péreztől (Red Bull) és harmincra a harmadik Charles Leclerc-től (Ferrari).

– Lassítottam, mert figyeljük az adatokat, a gumikopást. Ez gumigyilkos pálya, úgyhogy nem akartunk feleslegesen kockáztatni – húzta alá a címvédő, aki a hatodik helyről rajtolva is biztos volt benne, hogy jó eredményt érhet el. – Tudtam, hogy fantasztikus az autó, szóval csak túl kellett élnem az első kanyart. Ott nagyon szoros volt a küzdelem, én inkább ki akartam maradni belőle, ami sikerült is. Onnantól kezdtem előzgetni a többieket, bár volt, hogy egy időre beragadtam, de aztán a saját tempómat tudtam autózni.

A riválisokra nézve némiképp sértő lehet, hogy Verstappen ennyire semmibe veszi őket, mondván, egy újabb kerékcsere ellenére is újra lehagyná a többieket, de a Mercedesnél nem így tekintenek erre, legalábbis Toto Wolff semmiképp.

– Minden oka megvan rá, hogy egy kicsit szemtelen legyen. Köröket ver mindenkire, ráadásul megérdemelten. Ez idegesítő, de ezt kell néznünk – állapította meg a Mercedes csapatfőnöke, hozzátéve, hogy Verstappen jelenti a Red Bull és a többi istálló közti különbséget.

– Ugyanazt az utat követjük a fejlesztések terén, de egy autó egyszerűen gyorsabb volt ma. Amikor a verseny elején nagyon nyomta, másfél másodperccel volt gyorsabb. Ezzel kezdenünk kell valamit. Mondjuk Maxot kivenni az egyenletből, a másik Red Bull ott tart, ahol mi. Max nélkül ez egy fantasztikus idény lenne, szoros csata. De tudják, a stopper sosem hazudik. Ott ül egy fickó egy autóban, aki mindenkinél előrébb jár. Le kell dolgoznunk a hátrányunkat, nincs mese – tette hozzá.

Pérez nem tudott mit kezdeni Verstappennel

A rajtpozíciókat nézve a második helyről indult, aztán másodikként leintett Péreznek ezúttal jó esélye volt rá, hogy a csapattársa előtt végezzen. Mégsem volt képes maga mögött tartani Verstappent, aki az első kerékcserék után elhúzott mellette.

– Remek futam volt ez a csapatunknak. Jól sikerült a rajtom, és megelőztem Charles-t, ami a mai céljaink egyike volt. Attól kezdve a saját versenyem futottam, de Max rendkívül gyorsan mögöttem termett a második etapban. Akkor és ott nem tudtam mit kezdeni vele. Miután megelőzött, már csak az volt a feladatom, hogy biztonságban célba érjek. Rögös volt az utunk, de sikerült túljutnunk a nehézségeken, most pedig sok pontot gyűjtöttünk a csapatnak. A nyári szünetre nagy szükségem van, intenzív futamokon vagyok túl – mondta Pérez, és egyben megígérte, jó formában tér majd vissza a négyhetes vakációról.

Sok munka vár még a Ferrarira

A pole pozíciós Leclerc a futamon nem örülhetett sokáig az első, de aztán a második helyének sem, mert az első tíz körben mindkét Red Bull levadászta őt. A monacói pilóta ennek ellenére is elégedett az eredménnyel.

– Egészen jó hétvégénk volt, most az autó tempójára sem lehetett panasz. Éppen ezért sajnálom, hogy Carlos nem fejezte be a versenyt – érzett együtt csapattársával Leclerc. – De ha megnézzük, hogy hol tart most a Red Bull, rengeteg munka vár még ránk. A gumikkal is jobban bánik az autójuk, de valójában minden tekintetben előttünk járnak. Egészen addig biztos voltam benne, hogy Lewist (Hamilton – a szerk.) magam mögött tudom tartani, amíg rám nem szóltak, hogy spóroljak az üzemanyaggal. Szerencsére a tempóm a verseny végéig elég jó volt ahhoz, hogy előtte maradjak, és megkönnyítette a dolgom azzal, hogy végül kiállt egy újabb kerékcserére.

Borítókép: Toto Wolff Belgiumban (Fotó: AFP/Nurphoto/Jakub Porzycki)