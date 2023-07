Sós Csaba meglepő párhuzama Mike Tyson és a magyar úszók között a vb-n

Kós sikerével nemhogy nem szakadt meg az 1973 óta tartó magyar éremsorozat, de még a 2009 óta futó aranyszéria sem ért véget Fukuokában.

Egyszer Mike Tyson is padlót fogott a ringben

Feltételeztük, hogy ezzel nagy kő esett le Sós Csaba szövetségi kapitány szívéről, így meg is kérdeztük erről a helyszínen.

– Nyilván nagyon örülök az aranynak, de ez sem fedheti el a hiányosságokat, tradicionális vagy esetenkénti gyengeségeket – válaszolta lapunknak a kapitány, majd így folytatta: – Volt egy-két rosszindulatú, aki szinte várta, hogy megszakadjon a sikersorozat. Csak jelzem, egyszer minden sorozat véget ér, egyszer Mike Tyson is padlót fogott a ringben, szóval biztos lesz még olyan is, hogy nem szerzünk érmet egy vb-n, bár ne legyen ilyen egyhamar.

– Mindig kérdezik, de engem soha nem az foglalkoztatott, hány érmet szerzünk egy világversenyen, hanem az, hogy kiben mit látok, és az illető azt kihozza-e magából.

Sós Csaba problémásnak tartja, ha valaki a középdöntőben megússza az egyéni legjobbját, aztán a döntőben nem tud javulni. – Szakmailag, embereileg is van erre magyarázat, de hát vannak, akik meg tudják csinálni – jegyezte meg a kapitány, aki nevén nem nevezte, kikre gondolt, de például Németh Nándor 200 gyorson és Márton Richárd 200 pillangón is a leírt utat járta be – mindketten az elődöntőben úszták meg a legjobbjukat, aztán a döntőben attól elmaradva nyolcadik, illetve hetedik helyen végeztek.

Holló Balázs az úszó, akitől biztosan többet vár a kapitány

Csalódást keltett Szabó Szebasztián szereplése, akitől főleg 50 gyorson vártunk jó eredményt, akár érmet is, ám hiába került az elődöntőbe a második legjobb idővel, ott elkövetett egy technikai hibát, ami ilyen rövid távon helyrehozhatatlan, így csak tizenhatodik lett. Kapás Boglárka pedig a 200 pillangó korábbi világbajnokaként maradt le a szám fináléjáról, mindössze 13. lett, pedig a hírek szerint jó felkészülésen volt túl, míg tavaly komoly sérülésből visszatérve is döntőzni tudott Budapesten.

Holló Balázs komoly kritikát kapott a kapitánytól. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Sós Csaba mégsem őket, hanem a 400 vegyesen nyolcadik Holló Balázst emelte ki név szerint, akivel nem volt megelégedve. – Ha úgy dolgozott volna, ahogy elvárom, ő is érmes lehetett volna Fukuokában – jelentette ki. – Egy huszonhárom éves úszótól nem túlzó elvárás, hogy egy év alatt egy másodpercet javuljon négyszázon. Nem kertelek, vele nem voltam megelégedve, hiába volt döntős. Van olyan is, aki nem jutott döntőbe, mégis elégedett vagyok vele.

Sós Csaba: Milákok és Egerszegik nem nőnek minden bokorban

Bár a tavalyi budapesti vb-hez és a tokiói olimpiához hasonlóan Fukuokában is csak egy magyar úszó állt a dobogón, annyiban mindenképpen előrébb léptünk, hogy Kóssal és a most hiányzó Milákkal együtt már két stabil (arany)éremesélyesünk van. – Ha Milák itt van, aranya biztos van, és valószínűbb, hogy kettő, mint csak egy – utalt arra Sós Csaba, hogy a 200 pillangó mellett 100-on is megvédhette volna a vb-címét.

– Azt viszont tudni kell, hogy ilyen korszakos zseniből nem sok van világszinten sem, jól érzékelteti ezt, hogy Egerszegi Krisztina most is harmadik lett volna 200 háton a harminckét évvel ezelőtti idejével – tette hozzá. – Ilyen klasszisok nem születnek minden bokorban. Azért fontos az Úszó Nemzet Program felfutása, mert így minden Milákot, minden Egerszegit látni fogunk.

Bob Bowman nagyvonalú és udvarias volt a magyarokkal

Addig is be kell glettelni a repedéseket a falon. A kapitány szerint a január óta az Egyesült Államokban készülő Kós Hubert esete is bizonyítja, hogy az amerikai rendszerben ennyi idő alatt is nagy előnyre tett szert a fordulók és a delfinezés tekintetében, ezért az itthoniaknak is minél több rövidpályás viadalra kell menniük.

Bob Bwoman is gratulált a magyar tanítványának. Fotó: Magyar Úszószövetség / Facebook

Kós amerikai edzője, a lapunk kérdéseire még a vb elején választ adó Bob Bowman így nyilatkozott a közös vb-sikert követően: – Hubival alapvetően fantasztikus munkát végeztek Magyarországon az elmúlt tíz évben, az elődöm érdemli az elismerést, én csak egy picit segítettem – utalt Magyarovits Zoltán munkájára Michael Phelps korábbi sikeredzője.

Bowman udvarias szavai nyilván melengetik a magyar szíveket, és Magyarovits szerepe természetesen óriási Kós sikereiben, mindig is az lesz. Ugyanakkor látni kell, hogy Kós Amerikában tette meg a legnehezebb lépést, ami elválasztja a jó úszót a klasszis úszótól. Ezt nekünk is el kell tudni ismerni, és tanulni sem szégyen belőle.

A magyar medencés úszóválogatott Kós aranyával a tizenkettedik helyen zárt az éremtáblázaton.

Borítókép: Kós Hubert mentette meg a magyar medencés úszók becsületét a fukuokai vb-n (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)