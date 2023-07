Több mint húszezer métert úszott Rasovszky Fukuokában, még sosem volt ilyen erős

Összességében több mint húszezer métert úszott Rasovszky Kristóf a fukuokai vb két hete alatt. Nyílt vízen kezdett, az olimpiai számban, tíz kilométeren ezüstérmet szerzett, öt kilométeren hetedik lett, a 4×1500 méteres váltóval megint csak második. Aztán átköltözött a Marine Messe Hall A medencéjébe, ahol mindhárom számában, 400, 800 és 1500 gyorson megdöntötte az egyéni rekordját. Utóbbiban ráadásul a döntőbe is beverekedte magát, és a fináléban tovább faragta a csúcsát, 14:54,09-ről 14:51,46-ra ment le, amivel a hatodik helyet szerezte meg.

Rasovszky Kristóf már medencében is a világ legjobbjai között. Fotó: MTI/Derencsényi István

– Reggel mondtam, hogy bejövök hatodiknak, úgy voltam vele, hogy a franciát el lehet kapni, meg még valakit csak sikerül – mondta Rasovszky önfeledten a vegyes zónában. – Romancsuk mellettem most fogható volt, az utolsó százon nem is próbált már visszatámadni, fejben talán feladta. Ez egy jól sikerült vilábajnokság.

– Kijelenthető-e, hogy élete formájában van most? – tettük fel a kérdést Rasovszkynak, aki így felelt:

– Egyértelműen! Nyilván voltam már terhelhetőbb, amikor huszonegy voltam, vagy olyan, aki sokkal gyorsabban regenerálódott, például a 2018-as glasgow-i Eb-n, ahol öt nap alatt érmet szereztem öt, tíz és huszonöt kilométeren is. Viszont soha nem voltam olyan erős, mint most, és nemcsak fizikailag, hanem fejben is. Ez a kettő adja, hogy ez a vb ilyen jól sikerült. Úgy csináltam végig ezt a két hetet, hogy nem volt benne nagyobb döccenő, talán csak az öt kilométer végét nem tudtam úgy összerakni, ahogy szerettem volna. Erőt kell adjon ez a vb: hiába érzem úgy, hogy öregszem, hiába fáj egyre többször és egyre több mindenem az edzéseken, még mindig megy az úszás, és jól megy.

A 26 éves Rasovszky elárulta, hogy a medencés úszás fontos a nyílt vízre való felkészülés miatt is, de hogy jövőre a párizsi olimpián is indul-e ezekben a számokban, azt még nem tudja biztosan. Egyrészt ott egyértelműen a nyílt víz lesz a fókuszban, két éve Tokióban ezüstérmes volt, és újra szeretne dobogóra állni, másrészt Párizsban Fukuokával ellentétben fordított lesz a versenyek sorrendje, ott a medencés számokkal kezdődik a program.

Borítókép: Rasovszky Kristóf teljesítette a céljait Fukuokában (Fotó: MTI/Derencsényi István)