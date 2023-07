Japánban nem veszik tudomásul, hogy Milák Kristóf nem jött el a vb-re + videó

– Pontosan emlékszem, mikor és hol láttam Kristóf első világcsúcsát – mesélte lapunknak Márton. – Éppen ebédszünetet tartottam, és egy padon ülve a telefonomon néztem meg, ahogy világbajnok lett. Arra gondoltam, bárcsak én is ott lehetnék. Hiányzott az úszás, de eszembe sem jutott, hogy van visszaút, most meg itt vagyok a vb-n Fukuokában. Számomra is hihetetlen fordulat, még ha el is telt közben néhány év.

Ki foglalhatja el Milák üresen hagyott trónját?

Jobban belegondolva, találó az új korszakot hirdető vb-plakát, mert 200 pillangón valóban új korszak kezdődik – ma új világbajnoka lesz a számnak, Milák üresen hagyott trónját valaki elfoglalja. Erre többen is pályáznak, köztük a hazai kedvenc, Honda Tomoru, aki két éve a tokiói olimpián volt második Milák mögött, a 400 vegyes friss világrekordere, Léon Marchand, akinek tavaly a budapesti vb-n jutott ezüst Milák mellett és az elődöntőben a leggyorsabb amerikai Carson Foster is.

És persze ott van Márton, aki szerint neki az elsőtől a hatodik helyig bármi benne van a pakliban. Az lenne csak igazán a filmekbe illő, ha ő lépne Milák helyébe.

Életképek a fukuokai vb szurkolói zónájában egy ismerős arccal:

Borítókép: Milák Kristóf nem utazott el a fukuokai világbajnokságra (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)