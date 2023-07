Milák nem csak önmagát, a többi magyar úszót is bünteti

Fukuoka sportdiplomáciai kényszermegoldások után lett a 2023-as vizes világbajnokság házigazdája. Az előzmények egészen addig nyúlnak vissza, hogy a mexikói Guadalajara visszalépett a 2017-es vb rendezésétől. Az eredetileg a 2021-es eseményre pályázó Budapest ugrott be, megmentve a nemzetközi szövetség, a FINA becsületét. A 2021-es vb-re ezért új pályázatot írtak ki, amelyet Fukuoka nyert el. Ám közbeszólt a Covid, az olimpiát 2020-ról 2021-re halasztották, így a vb is tolódott egy évet. Japán azonban a járvány miatt tavaly sem állt készen, ismét Budapest lett a beugró. Miként a 2020-as olimpiát és labdarúgó Európa-bajnokságot 2021-ben rendezték meg, 2022-ben voltaképpen a 2021-es vizes vb-t láthattuk. Idén remélhetőleg végleg helyreállt a rend, s Fukuoka végre teljesítheti vállalt kötelezettségét.

Jansik Szilárd, férfivízilabda-válogatottunk kiválósága készít szelfit a japán önkéntesekkel (Forrás: Waterpolo.hu)

A Japán déli részén fekvő városban 2001 után másodszor rendeznek világbajnokságot. A huszonkét évvel ezelőtti vb-t magyar szempontból Kovács Ágnes aranyozta be a 200 méteres mellúszásban aratott győzelmével. Női vízilabda-válogatottunk ezüstérme is szép emlék, az olimpiai bajnok férfiak ötödik helyezését azonban egyértelműen csalódásként éltük meg.

Vízilabdában a döntő ér olimpiai kvótát

Nem megbántva a társait, Milák Kristóf távollétében ezúttal is a pólósok lesznek leginkább fókuszban, annál is inkább, mert a két döntős mindkét szakágban olimpiai kvótát szerez. A nemzetközi versenynaptár rendkívül sűrű – jövőre, az olimpia évében, januárban Európa-bajnokságot, februárban pedig vb-t is rendeznek –, természetesen üdvös lenne a párizsi részvételt már Fukuokában biztosítani. (A vízilabdatornával részletesen majd külön foglalkozunk.)

Medencés úszásban, megszokhattuk, más a rendszer, ott elsősorban szintidőt kell teljesíteni, de például a váltóknak a kettőből ez az első lehetőség az indulási jog megszerzésére, számonként az első három biztosan ott lesz a párizsi játékokon.

Ritkán esik szó erről, Milák Kristóf hiánya bizony e tekintetben is súlyos veszteség, mindkét gyors-, valamint a vegyes váltónknak is húzóembere lenne, nélküle szinte lehetetlennek tűnik a kvótaszerzés.

Olasz erősítéssel

Fukuokában először ma hajnalban a műugrók és a szinkronúszók mutatkoznak be. A magyar csapat mindkét szakágban olasz erősítéssel száll versenybe. Műugrásban a női 1 méter selejtezőjében Kun Patrícia mellett Mosena Estilla a másik indulónk. Szinkronúszásan pedig Barbócz Blanka és Bastianelli Angelika akotja a magyar csapatot. Kettejük között különség, hogy – noha a vezetékneve olasz felmenőkre utal – Bastianelli Angelika Magyarországon nevelkedett, Mosena Estilla viszont Olaszországban, Bellunóban született.

Árkovics Petra, a szinkronúszók szövetségi kapitánya bízik benne, hogy a 15 éves Barbócz Blanka és Bastianelli Angelika felülmúlja a tavalyi magyar szereplést, amikor is hazai környezetben Farkas Dóra Linda és Gács Boglárka a technikai versenyben a 19. lett.

– Az elmúlt fél évben rengeteget versenyeztek a lányok, jól fogadták őket a bírók, és versenyről versenyre sikerült fejlődniük. Az új pontozási rendszerben a legfontosabb, hogy amit én felírok az edzőkártyára, azt a lehető legpontosabban végrehajtsák – nyilatkozta a szakember a fiatal párosról, amely a Lengyelországban rendezett Európa Játékokon 15. és a 11. helyen zárt.

A műugrókról Ligárt Balázs szakvezető elmondta, a fukuokai világbajnokság a második fázisa annak az útnak, amelynek végén reményei szerint lesz magyar induló a párizsi olimpián 3 méteren. A vb-ről a döntősök jutnak olimpiai kvótához, de jövő februárban Dohában már a középdöntő is párizsi repülőjegyet ér, ráadásul sok országnak ekkor már lesz kvótája, így akkor már a 20–23. hely is ötkarikás indulást érhet. Hozzátette: ennek fényében minden olyan fukuokai eredmény, amely ehhez a helyezéshez közel van, már bizakodásra adhat okot a jövőre nézve. Székffy Nóra személyében egy magyar pontozóbíró is közreműködik majd a vb-n, aminek sportdiplomáciai szempontból van jelentősége, ugyanis ezáltal jó esélye van arra, hogy a párizsi olimpián is ott legyen.

Magyar éremesélyek nyílt vízen

Szombaton egy harmadik „olasz”, a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, Tokióban 10 km-en negyedik Olasz Anna szerezheti meg az első érmünket a világbajnokságon a nyílt vízi úszás női 10 km-es számában. Mellette Fábián Bettina a másik magyar induló. Vasárnap ugyanezen a távon – mindkét nemnél továbbra is a 10 km a szerepel az ötkarikás programban – a férfiak következnek. A nőknél is a férfiaknál is az első három szerez kvótát. Tokió ezüstérmese, Rasovszky Kristóf, valamint Betlehem Dávid helyzetét megkönnyíti Párizsra gondolva, hogy – amennyiben a magyarok közül más nem szerezne kvótát – ők a medencés országos bajnokságon 1500 méteren már teljesítették a kvalifikációt, ami a nyílt vízi szakágban való indulásra is feljogosítja őket.

Persze a vb önmagában is fontos. Gellért Gábor szövetségi kapitány szerint a férfiaknál a két magyar, továbbá az olasz Gregorio Paltrinieri és Domenico Acerenza, a francia Marc-Antoine Olivier és az olimpiai bajnok német Florian Wellbrock kiemelkedik a mezőnyből.

A nőknél a 18 esztendős Fábián Bettina már most kezd közelíteni az élmezőnyhöz, hasonlóképpen, mint annak idején Olasz Anna, aki 20 évesen világbajnoki ötödik volt, és közel egy évtized múltán is ott van a legjobbak között. Gellért Gábort szerint mindkét magyar női versenyző a legjobb nyolc között végezhet.

Vizes vb, a magyarok pénteki programja Műugrás: női 1 méter, selejtező 3.00 (Mosena Estilla, Kun Patrícia)

Szinkronúszás: női páros, technikai, selejtező 8.00 (Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika).

Borítókép: A hazaiak kedvence, Inui Jukiko tavaly éppen Budapesten szerezte Japán első aranyérmét szinkronúszásban (Fotó: AFP)