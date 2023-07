Wladár Sándor: A World Aquatics Budapestre költözése az elmúlt évek munkájának a gyümölcse

– Lausanne-ból Budapestre teszi át székhelyét a World Aquatics, ami nemcsak egy iroda költözésével jár, hanem komoly sportkomplexum épül. Mi a véleménye a megállapodásról?

– Az, hogy a világ harmadik legnagyobb világszövetsége hazánkba költözik, komoly diplomáciai siker, ami már az érőfélben lévő gyümölcse annak a sok erőfeszítésnek, amit Magyarország tett az elmúlt években, gondolok itt a vizes világbajnokságok megrendezésére vagy az uszodák építésére országszerte. Az, hogy létrejöhetett ez a megállapodás, amivel mindenki jól jár, köszönhető a kormányzatnak, a sportállamtitkárságnak, a külügyminiszter úrnak, akik képviselték az érdekeinket. De ugyanígy köszönhető a magyar úszók es vízilabdázók fantasztikus sikereinek vagy a világszerte irigyelt és példának tartott Úszó Nemzet Programnak, mert ezek mind-mind megerősítik hazánk rangját és pozícióját a nemzetközi sportéletben. Ami pedig szintén nagy siker, amit elértünk: a leendő központ munkavállalói létszámát ötven százalékban magyarok fogják adni, ezt írásban is rögzítettük. A beruházás közvetlen hozadéka pedig az számunkra, hogy olyan edzés- és tudásközpont épül Budapesten, amelyet mi is használhatunk és kihasználhatunk.

Szijjártó Péter, Gyurta Dániel, Madaras Nobert és Wladár Sándor a kongresszuson Fotó: Derencsényi István

– A 2017-ben hazánkban rendezett vizes világbajnokságra épült meg a Duna Aréna. A 2026-os átadással tervezett új létesítmény miben nyújt majd mást?

– Valóban van egy csodálatos Duna Arénánk, amelyben van műugró edzéslehetőség is, de a WA feltett szándéka, hogy az összes vizes sportot erősítse. Az új komplexumban lesz például a 27 méteres óriás-toronyugrásra is lehetőség, az összes vizes sportnak otthona lesz, és ilyen létesítmény jelenleg nincsen nemhogy Magyarországon, de sehol a világon. A műugrók jelenleg csak a Duna Arénában tudnak edzeni, de most lesz egy olyan bázis, ahol többen kaphatnak kedvet, egy olyan tudásközpont, amely fejleszti a sportágakat. Zajlanak az egyeztetések, hogyan tudjuk majd kihasználni ezt a létesítményt, mert a világszövetség kéri is, hogy töltsük meg élettel.

– Úgy fogalmazott, hogy komoly diplomáciai sikerről van szó. Mekkora szerepet játszott a döntésben, hogy tagja a Bürónak?

– Erős befolyásunk van, erős a hangunk, és ezt arra kell használnunk, hogy a közt szolgálja. Azért használom a többesszámot, mert nem egyedül vagyok, mi egy csapat vagyunk, még ha én is vagyok a kirakatban. Hibátlan a kommunikáció, a nemzetközi vezetőség meghallgat minket, kéri a véleményünket. A vízilabda-szövetséggel együtt megosztjuk a tapasztalatainkat a medencék sportszakmai optimalizásáról. Azzal, hogy a World Aquatics Budapestre költözik, tovább tudjuk erősíteni a pozíciónkat a vizes sportágakban. A sport összetartó erő, egy emberként tudunk a sikereknek örülni általa, és ez a megállapodás jó lehetőséget teremt arra, hogy a vizes sportok elmúlt 120 éves sikertörténetének továbbra is megfeleljünk.

– A gyakorlatban ez mit jelent?

– Például azt, hogy a World Aquatics budapesti központjának köszönhetően folyamatosan ütköztetve lesznek a hazai és a nemzetközi tapasztalatok. Az edzőink és sportolóink helyben találkoznak majd a külföldi szakemberekkel, edzőtáborokat szerveznek ide szerte Európából és a tengerentúlról is, ami egyértelműen a fejlődés irányába hathat. Új dimenzióba kerül a kettős életpályamodell is. Hiába eredményes egy olimpiai bajnok, ha a civil életben nem tud kiteljesedni. A szövetség ösztöndíjrendszere mostantól több lehetőséget ad a magyar sportolóknak is, hogy tanuljanak. Már több egyetemmel megállapodás született, és ezeken az élsportolók tanrendje igazodik majd az edzésekhez, edzőtáborokhoz, versenyekhez. A terv az, hogy a World Aquatics által meghívott, összes Budapesten tréningező ösztöndíjas legalább húsz százaléka magyar legyen.

Gyurta Dániel szerint óriási siker Olimpiai bajnok úszónk, Gyurta Dániel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának tagjaként értékelte lapunknak a World Aquatics budapesti költözését Fukuokában. – Sportdiplomácia szempontjából óriási előny és siker, hogy nálunk lesz a központ, hiszen itt születnek meg majd azok a különböző döntések, amelyek a legsikeresebb sportágainkra hatnak. A World Aquatics 204 tagországot foglal magában és hasonlóképpen működik, mint a NOB, minden tagját képviseli, és ennek a folyamatnak lesz a központja Budapest.

Borítókép: Wladár Sándor (középen) elégedetten nyugtázta, ahogy Huszain al-Muszallam, a World Aquatics elnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megállapodtak a szervezet Budapestre költözéséről (Fotó: MTI/Derencsényi István)