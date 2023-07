Milák nélkül nem tudott döntőbe jutni a magyar gyorsváltó Fukuokában

Nem maradhattak el a szelfik a Marine Messe Hall A bejárata előtt, ahol gyülekeztek a japánok, hogy megnézzék kedvenceiket az uszodában. Az ázsiai ország úszósportjának szép hagyományai vannak, összesen 74-szer álltak eddig a sportolói dobogón a vb-ken, legutóbb tavaly Budapesten négy érmet szereztek, igaz, aranyat egyet sem. Milák Kristóf távollétében mi most előre elfogadnánk a hasonló termést a magyar úszóknak Fukuokában – arany nélkül is.

Érkeznek a japánok a medencés úszás eseményeire a világbajnokságon Fukuokában.

Az első előfutamokban reálisan három-négy számban remélhettünk továbbjutást, kettő jött össze belőle. Hogy a pohár félig teli vagy félig üres, arra a nap végén könnyebb lesz választ adni. Kezdjük a jó hírekkel. Szabó Szebasztián 50 pillangón négyes holtversenyben a kilencedik idővel simán bejutott az elődöntőbe, neki a szám korábbi Európa-bajnokaként este kell odatennie magát, hogy majd a finálé is meglegyen.

Holló Balázs a tavalyi budapesti vb után „idegenben” is megcsinálta a bravúrt, azaz bejutott a döntőbe 400 vegyesen. Egy éve az ötödik idővel lett finalista, és azzal ki is úszta magát, a döntőben nyolcadik lett, most az a nagy kérdés, hogy mennyi maradt benne estére, miután a hetedik helyen beverekedte magát a legjobb nyolc közé.

– Tudtam, hogy a tavalyihoz hasonlóan erősen kell majd kezdenem, hiszen a mezőny nem lett gyengébb – árulta el Holló Balázs. – Próbálok lépést tartani a középmezőnnyel, most eléggé kiúsztam magam. Remélem, délutánra tudok regenerálódni és jobb időt úszni. Ha meglesz az olimpiai szint, akkor már elégedett leszek.

Késely Ajna nem keseredett el

Rasovszky Kristóf ugyan nem jutott tovább 400 gyorson, a tizedik helyen kiesett, de a nyílt vízen Fukuokában 10 kilométeren és a váltóval is ezüstérmes úszó teljesítménye így is siker, hiszen egyéni csúccsal teljesítette az olimpiai szintidőt. Korábban lapunknak úgy fogalmazott, hogy a három medencés száma közül (400, 800, 1500 gyors) egyben szeretne a döntőbe jutni. Már most is közel járt hozzá, a kezdés biztató.

S akkor következzen, ami nem sikerült. Bízhattunk benne, hogy Késely Ajna – aki a legutóbbi edzőváltása után, Kovács Ottó felkészítése mellett kivirágzott – a vb-n is újra ott lehet a legjobbak között. Egyetlen hellyel azonban lecsúszott a 400 gyors döntőjéről, a kilencedik helyen kiesett – pontosabban első számú tartalék, így ha valaki visszalépne, úszhat a fináléban.

– Nagyon rossz állapotból kellett magam helyre tenni, úgy érzem, ahhoz, hogy bekerüljek egy világbajnoki döntőbe, még egy erős fél éves felkészülésre szükségem van – árulta el Késely, aki tehát nem keseredett el az eredmény miatt. Az olimpiai szintidőt egyébként teljesítette most is, de az már korábban megvolt neki.

Milák Kristóf hiányát nem bírta el a váltó

Az eredeti tervek szerint a férfi 4×100-as gyorsváltó, amely tavaly Budapesten ötödik lett, minimum döntőre esélyes volt, de igazából éremre is. A dobogó 2022-ben Bohus Richárdon ment el, az ő helyére azonban friss vér, Mészáros Dániel került. Németh Nándor és Szabó helye megmaradt a négyesben, csakhogy volt még egy változás is: Milák nincs Fukuokában, így őt Kós Hubert helyettesítette. Milákot nem lehet pótolni, a hiánya túl sok volt a váltónak, amely a 11. hellyel nem jutott be a döntőbe.

Ugyanebben a számban a lányoknak (Senánszky Petra, Molnár Dóra, Ábrahám Minna, Pádár Nikolett) sem jött össze a döntő, bár az ő 13. helyezésük kevésbé fájt.

Az esti döntők, illetve elődöntők hazai idő szerint 13 órakor kezdőnek Fukuokában két magyarral, Szabó Szebasztiánnal (50 pillangó elődöntő) és Holló Balázzsal (400 vegyes döntő).

Vizes vb, Fukuoka, úszás, vasárnapi előfutamok magyar érdekeltségű eredményei (vastaggal szedve a továbbjutók). Nők: 200 m vegyes: 19. Sebestyén Dalma 2:13,32, 100 pillangó: 30. Jakabos Zsuzsanna 1:01,51, 400 m gyors: 9. Késely Ajna 4:07,08, 23. Fábián Bettina 4:12,83, 4×100 m gyorsváltó: 13. Magyarország 3:40,02. Férfiak: 400 m gyors: 10. Rasovszky Kristóf 3:46,56, 50 m pillangó: 9. Szabó Szebasztián 23,27, 400 m vegyes: 7. Holló Balázs 4:12,77, 19. Telegdy Ádám 4:21,19, 4×100 m gyorsváltó: 11. Magyarország 3:14,42.

Borítókép: Holló Balázs újra döntőbe jutott a vb-n 400 vegyesen (Fotó: MÚSZ/Derencsényi István)