Ez Fernando Alonso karrierjének legnagyobb szívfájdalma + videó

Fernando Alonso a Renault-val kétszer jutott a csúcsra a királykategóriában, 2005-ben és 2006-ban világbajnok lett. A kisebb megszakítással a Formula–1-ben 2001 óta versenyző spanyolt az évek során mindig a legjobbak között tartották számon, és az is gyakori vélemény, hogy több vb-cím is kijárt volna neki. Ezt maga Alonso is így gondolja, a High Performance Podcast egyik adásában elárulta, hogy a Ferrarinál eltöltött öt éve alatt egyszer sem ő zárt az élen, háromszor is második lett Sebastian Vettel mögött, aki a Red Bull-lal szárnyalt.

Alonso (jobbra) Vettel mögött a második helyeket gyűjtötte Fotó: AFP/DPPI Media/Florent Gooden

– Ha visszamehetnék az időben, néhány momentumon változtatnék. Például megnyerném a világbajnokságot a Ferrarival, ez lenne az első a változtatások között. 2010-ben és 2012-ben néhány körre voltunk a vb-címtől, és ha azokat megszerezzük, néhány dolgot talán másképpen alakult volna. Csalódott voltam, hogy nem sikerült – vallotta be a mezőny rangidőse.

De nem ez az egyetlen dolog, ami a 42 éves versenyzőt nagyon zavarja.

– Tudom, hogy egyre közelebb a karrierem vége, néhány év múlva egy új élet kezdődik, akkor már nem fogok versenyezni. Ha visszatekintek a pályafutásomra, sok pozitívumot tudok kiemelni, barátokra tettem szert, elképesztő élményekben volt részem.