Mourinho beadta a derekát, szaúdi állása lett

José Mourinho még mindig kapós az edzőpiacon. A portugál sikeredzőt korábban a Paris Saint-Germain és szaúdi klubok is próbálták elcsábítani, de Mourinho elkötelezett az AS Roma mellett, ezért eddig minden ajánlatot elutasított. Most viszont sikerült meggyőzni a trénert, így a következő három évben az ifjú tehetségek felkutatásával foglalkozó Mahd Sportakadémia igazgatótanácsának tagja lesz.

A szaúdi Spa hírügynökségre hivatkozva a német Sport Bild arról számolt be, hogy Mourinhót egyenesen Mohammad bin Szalmán trónörökös kereste fel.

Az új megbízatása nem zavarja meg a hatvanéves mestert abban, hogy ellássa a vezetőedzői feladatait, így főállásban továbbra is az AS Romát irányítja. A csapattal tavaly Konferencialiga-győztes Mourinhónak 2024 nyarán jár le az olaszokkal kötött szerződése.

Borítókép: José Mourinho továbbra sem hagyja el az AS Romát (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Massimo Percossi)