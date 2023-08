Mbappé a Liverpoolnál? Klopp tiszta vizet öntött a pohárba

Július 31-e fontos dátum volt Kylian Mbappé és a Paris Saint-Germain szappanoperájában. Ez volt ugyanis az utolsó nap, amikor a világbajnok támadó aktiválhatta volna a 2022 nyarán aláírt szerződésében lévő hosszabbítási opciót, aminek értelmében a 2025-ös idény végéig a franciák játékosa maradt volna. Mbappé a várakozásoknak megfelelően nem élt ezzel a lehetőséggel, így a munkaadója reményei szerint a nyáron távozik, hogy ne kelljen őt jövő nyáron ingyen elengedni.

Kloppnak meglepetést jelentene, ha Mbappé a Liverpoolnál kötne ki Fotó: EPA/Christophe Petit Tesson

Bármi is legyen Mbappé sorsa, a francia futballista a klubbal tavaly kötött megállapodás értelmében a napokban hatalmas bónuszt zsebel be a PSG-től a hűségéért, ami egyes források szerint hatvan, mások szerint nyolcvanmillió euró, és az összeget mindenképpen kifizetik neki a párizsiak, töltse a következő idényt bárhol is.