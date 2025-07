ezeket a szólamokat nem most találták ki, hanem már évekkel a háború előtt ugyanezek hangzottak el, ezeket ordibálták akkor is, amikor Ungváron egy kislányról letépték a kokárdát március 15-én, és akkor is, amikor a KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) székházát felgyújtották.