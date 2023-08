Neymar a Barca helyett a milliókat választhatta

Korábbi beszámolók szerint a Paris Saint-Germain már tavaly is megszabadult volna Neymartól, ám akkor a franciáknak nem sikerült túladniuk rajta, most viszont könnyen előfordulhat, hogy Lionel Messi után brazil cimborája is távozik.

A 2017-ben 222 millió euróért klubot váltó Neymart 2025 nyaráig szerződés köti a PSG-hez, de a nyáron kinevezett vezetőedző, Luis Enrique néhány társával egyetemben közölte vele, hogy az új idényben már nem számolnak vele. A 31 éves szélsőt a felkészülési mérkőzéseket is a kispadról nézte végig, majd a szezonbéli első bajnoki játékoskeretébe nem is nevezték őt.

Neymar ezek után korábbi csapatához, a Barcelonához akart visszatérni, és ennek érdekében azt is bevállalta volna, hogy az évi 50 millió dolláros fizetése 13 millióra csökkenjen.

Azóta viszont befutott egy ajánlat a brazil futballistáért, Fabrizio Romano beszámolója szerint az al-Hilal hatalmas összeget kínált a PSG-nek. Neymart pedig az győzte meg, hogy jóval többet keresne, mint a Barcánál, így most egy lépésre van attól, hogy a szaúdi klubhoz igazoljon. A katalánokhoz pedig ezek után legfeljebb úgy térhetne vissza, ha az al-Hilal hajlandó lenne őt kölcsönadni.

Borítókép: Neymar várhatóan már nem sokáig lesz a Paris Saint-Germain labdarúgója (Fotó: MTI/EPA/Majama Kimimasza)