Ami nélküle nem ment, Ronaldo vezérletével elérte az al-Nasszr + videó

Az al-Nasszr korábban még csak a fináléba sem jutott be eddig az Arab Bajnokcsapatok Kupájában, de idén Cristiano Ronaldo vezérletével meg is nyerte azt. Pedig az al-Nasszr szempontjából nem sok jót ígért, hogy az 51. percben az al-Hilal szerzett vezetést, ráadásul húsz perccel később Ronaldo csapata meg is fogyatkozott, piros lapja miatt Abdulelah al-Amri ment idő előtt zuhanyozni. De a portugál világsztár nem adta fel a harcot, a 74. percben egyenlített.

A rendes játékidő 1-1-es eredménnyel zárult, de a 98. percben Ronaldo másodszorra is lecsapott, egy kipattanót fejelt a hálóba, amivel a kupa sorsát is eldöntötte.

Az ötszörös aranylabdás támadót a meccs vége előtt nem sokkal sérülés miatt kellett lecserélni, de a lefújást és a 2-1-es győzelmet követően már ő is együtt ünnepelte a társaival az első szaúdi sikerét.

Borítókép: Az aranycipős Cristiano Ronaldo (Fotó: AFP/Anadolu Agency/Stringer)