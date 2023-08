Őrült meccsen nyert bajnoki meccset a Fradi a Fehérvár ellen

A két vasárnapi találkozó közül a nagyobb érdeklődés nyilván a címvédő és ezúttal is bajnokaspiráns Ferencváros fehérvári mérkőzését kísérte úgy is, hogy a hazai csapat tulajdonosa, Garancsi István szerint a két együttes már nem vetélytársa egymásnak, mert az övé célja már nem az aranyérem, hanem a kiesés elkerülése… A Fradi megtépázott tekintéllyel mutatkozott be ebben a bajnoki idényben: a feröeri KÍ Klaksvík elleni Bajnokok Ligája-kudarc után kihagyta az első fordulót, viszont az Ekl-ben két győzelemmel továbbjutott az ír Shamrock Rovers ellenében. Ez utóbbi már jelezte, hogy a zöldek kezdenek magukra találni a sokk után, és zömmel Székesfehérvárott is ezt bizonyították.

Ifjabb Lisztes Krisztián alighanem mumus lesz a koronázó városban. Áprilisban kétszer talált be a fehérvári kapuba, most pedig ő szerzett vezetést a Ferencvárosnak. Óriási védelmi hiba előzte meg a gólt, hiszen Bese rúgta rá rosszul a labdát Owusura a saját tizenhatosa és az oldalvonal között, így a nigériai azonnal passzolhatott Lisztesnek, a fiatal játékos pedig 7 méterről biztosan lőtt a bal alsó sarokba – 0-1. Christian Ramírez duplázta meg az előnyt szabadrúgásból: az ecuadori védő ballal óriási erővel lőtt a bal felsőbe a kapufa segítségével 27 méterről – 0-2. Teljesen egyértelmű volt a Fradi előnye, ám a félidő előtt nem sokkal szépített a házigazda: a 44. percben Schön lövése lepattant Cisséről, éppen Kastrati elé, aki üggyel-bajjal összeszedte, majd annál ügyesebben 6 méterről elpöckölte a labdát Dibusz mellett. Ramírez még megpróbált menteni, de csak beljebb tudta segíteni a labdát – 1-2.

A második félidő elején is Dibusz Dénesnek kellett bizonyítania a képességeit, de kisvártatva ő sem tudott segíteni. Az 53. percben bal oldali szöglet után Kodróra nem figyeltek a védők, így a csatár hat méterről, két ember közül fejelt a kapu jobb oldalába – 2-2, majd négy perccel később nagy védelmi hiba után már a házigazdánál volt az előny, amikor Baráth az előtte álló fehérváriba rúgta a labdát a saját tizenhatosa közelében, amely Kodro elé pattant, aki 13 méterről a jobb alsóba lőtt – 3-2. De még nem volt vége a gólzápornak: a 63. percben Abu Fani vette észre a remekül beinduló Zachariassent, aki előnyt szerzett, és tíz méterről remekül lőtt a kimozduló kapus mellett a kapu jobb oldalába – 3-3.

És, ha egy üzlet beindul… Az imént beállt Varga Barnabásnak nem sok kellett a gólhoz… Abu Fani adta megint a gólpasszt a 66. percben, laposan a kapunak háttal helyezkedő Vargához játszott, aki kifelé fordult, majd villámgyorsan 11 méterről a jobb alsóba lőtt – 3-4. Három perc múlva újra a ferencvárosiak ünnepelhettek, egy távoli szabadrúgást ívelt Abu Fani a fehérvári kapu elé, Traorén nem állt védő, így ő a kaputól néhány lépésre állva fejelt közelről a jobb alsó sarokba – 3-5.

Ez maga volt az őrület: a második félidőben eddig átlagosan négypercenként született gól! Ezután is inkább a Fradi előtt adódtak helyzetek, ám ezek már kimaradtak. A Fehérvár két vereséggel kezdte el a bajnokságot, a Ferencváros viszont Sztanyiszlav Csercseszov korszakát követően sorozatban a harmadik tétmeccsét is megnyerte Máté Csaba irányításával, ez pedig alighanem eldönti végleg az edzőkérdést a klubnál. Máté Csaba kiválóan cserélt, hiszen a 60. percben percben beállt Abu Fani három gólpasszt is adott, Varga Barnabás pedig gólt lőtt.

