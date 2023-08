Sallai Roland nagy elismerést kapott a Bundesliga első fordulója után

Németországban a csapból is Harry Kane folyt az elmúlt napokban, miután a Bayern München rekordigazolása góllal és gólpasszal mutatkozott be a Bundesligában a Werder Bremen ellen 4-0-ra megnyert meccsen. Az angol sztárcsatár ennek ellenére sem került be a statisztikákkal foglalkozó WhoScored nevű szakoldal osztályzatok alapján összeállított álomcsapatába az első forduló végén. Sallai Roland viszont helyet kapott a legjobb tizenegyben, amely így fest:

Mint az látható, a repülőrajtot vett Bayern Münchenből csak Alphonso Davies került be az áomcsapatba, amelybe a legtöbb játékos a Stuttgartból érkezett, amely 5-0-ra ütötte ki a Bochumot. Ezen a meccsen a stuttgarti Serhou Guirassy duplázott, ő és az Union Berlin színeiben a Mainz ellen (4-1) mesterhármast elért Kevin Behrens szorították ki Kane-t a csatársorból.

Minket persze jobban érdekel, hogy a középpályán Sallai Roland is bekerült a Bundesliga-idény első álomcsapatába, amelybe a gólja mellett a kiemelkedő, 8,12-es osztályzatával harcolta ki a helyét. Sallai nagyszerű formában kezdte a szezont, hiszen a Német Kupa első fordulójában gólt és gólpasszt jegyzett, majd a Bundesligában is eredményes volt az első fordulóban.

A tavasszal minden jel abba az irányba mutatott, hogy a Freiburgot 2018 óta erősítő 26 éves szélső a nyáron távozik. Állítólag Sallai elégedetlen volt a csapaton belüli szerepével, Christian Streich vezetőedző pedig a hozzáállása miatt leckéztette őt. Legtöbbet arról lehetett hallani, hogy Sallai visszatérne Olaszországba, ahol korábban a Palermo színeiben már megfordult, az utóbbi időben pedig az angol West Ham United és a francia Rennes érdeklődése is szóba került.

Sallai Roland – megy vagy marad?

Meg is kérdezték a Freiburg sportigazgatóját a Hoffenheim elleni győzelem után, hogy mi lesz Sallai Roland sorsa, mire Jochen Saier kategorikusan kijelentette, hogy a magyar játékos „természetesen marad” a Freiburgban. Hasonló kérdést kapott maga Sallai is a meccs után, amire ő kitérő választ adott, miszerimt 2025 nyaráig érvényes a szerződése a klubbal, meglátjuk, mi lesz.

A Freiburg az elmúlt években élcsapatnak számított a Bundesligában, az elmúlt idényben is harcban volt a Bajnokok Ligája-indulásért, végül ötödik lett, így az Európa-ligában érdekelt. Ha nem volt sérült, Sallai általában megkapta a lehetőséget Streich edzőtől, amivel többnyire élni is tudott, és az idény első két meccse alapján jól sikerült a felkészülése a Freiburgban.

Borítókép: Sallai Roland bekerült a Bundesliga első fordulójának álomcsapatába (Fotó: MTI/AP/DPA/Uwe Anspach)